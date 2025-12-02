Next Pathway obtient le statut de partenaire le plus élevé de Snowflake

TORONTO, 2 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Next Pathway Inc., le principal fournisseur de solutions automatisées de migration vers le cloud et de transformation moderne des données, a annoncé aujourd'hui qu'il avait obtenu le titre de partenaire le plus élevé de Snowflake, AI Data Cloud Services Elite Tier.

Ce statut prestigieux témoigne de l'expertise technique de Next Pathway dans Snowflake, de la réussite avérée de ses clients et de son engagement continu à accélérer la transformation numérique axée sur l'IA des entreprises.

Next Pathway Inc. Logo

Next Pathway a toujours fait preuve d'une compétence exceptionnelle en aidant des clients internationaux à migrer d'entrepôts de données et de lacs de données complexes vers Snowflake AI Data Cloud avec une efficacité inégalée. Le statut Elite Tier reconnaît spécifiquement la capacité de l'entreprise à générer des résultats avancés en matière d'IA, d'analyse et de modernisation des données pour ses clients mondiaux, grâce à sa SHIFT Product Platform exclusive.

« L'obtention du niveau Elite Tier souligne la valeur transformatrice que nous apportons aux grandes entreprises qui veulent en faire plus avec leurs données », a déclaré Chetan Mathur, directeur général de Next Pathway. « Notre engagement en faveur de l'innovation, alimenté par la SHIFT Product Platform, signifie que les clients réalisent la migration la plus rapide et la plus prévisible vers le Snowflake AI Data Cloud, libérant immédiatement leur plein potentiel pour les initiatives d'IA et d'apprentissage automatique. »

Reconnaissance de l'excellence en matière de migration vers l'informatique dématérialisée

Cette réussite s'ajoute aux récentes récompenses obtenues par Next Pathway, qui a notamment été désigné partenaire de l'année pour les services de migration UK&I de Snowflake pour la deuxième année consécutive.

Le statut Elite Services Partner consolide la collaboration stratégique entre Next Pathway et Snowflake, ce qui permet d'améliorer la co-innovation et l'accès conjoint au marché. « Alors que les clients accélèrent leur migration vers Snowflake Data Cloud, le leadership de Next Pathway en matière d'automatisation et son expertise en matière de migration de systèmes hérités en font un partenaire indispensable. Le fait d'avoir obtenu le statut Elite Partner reflète une capacité avérée à accélérer considérablement les migrations, à réduire les risques et à aider les organisations à débloquer une valeur basée sur les données à grande échelle », a déclaré Sridhar Ramaswamy, chef de la direction de Snowflake.

Cette désignation de premier plan, qui s'appuie sur des praticiens certifiés Snowflake et sur un succès durable auprès des clients, garantit que les clients bénéficient d'une automatisation de la migration basée sur l'IA, à la pointe de l'industrie, et de la voie la plus rapide et la plus sûre vers une modernisation du cloud.

À propos de Next Pathway

Next Pathway est le premier choix pour la migration automatisée vers le cloud et la transformation moderne des données. Nous fournissons les outils robustes et l'expertise approfondie nécessaires pour migrer rapidement les charges de travail importantes, complexes et héritées vers Snowflake AI Data Cloud, avec des performances et une précision inégalées. Soutenue par une expérience éprouvée de plus de 160 migrations réussies dans le monde entier, notre SHIFT Product Platform exclusive, composée de CRAWLER360, SHIFT Cloud et TESTER, automatise de bout en bout le chemin vers une migration réussie vers le cloud.

Contact avec les médias : Mandi Scott, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2835700/Next_Pathway_Next_Pathway_Achieves_Snowflake_s_Highest_Partner_S.jpg