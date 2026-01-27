아시아 최초: 상하이 콩코디아 국제학교, 권위 있는 NIAAA 상 수상

상하이, 2026년 1월 27일 /PRNewswire/ -- 엄격한 외부 평가를 거친 상하이 콩코디아 국제학교는 아시아 최초로 전국 학교 체육 행정관 협회(NIAAA) 우수 프로그램 상의 모범 등급을 수상하게 되었다고 발표하게 되어 자랑스럽게 생각합니다. 이 상은 학교 운동 프로그램의 우수성을 인정하는 흔치 않은 영예입니다.

10개 인증 기준 항목에 걸쳐 평가된 결과, 콩코디아는 요구 기준을 훨씬 상회하는 97%라는 탁월한 종합 점수를 획득했습니다. 이로써 콩코디아는 미국 내 1% 미만의 학교와 전 세계 단 3개 국제학교만이 수상한 이 영예를 안게 되었습니다.

아시아 최초의 NIAAA 수상 학교로서, 이 영예는 콩코디아 체육 코치진의 탁월한 역량과 모든 학생 운동선수에게 특별한 경험을 제공하려는 변함없는 헌신을 강력히 입증합니다.

트로피와 승리를 넘어, 이 상은 학교의 문화, 인성, 공동체에 대한 깊은 헌신을 기립니다. 콩코디아의 체육 프로그램은 단순히 숙련된 경쟁자를 양성하는 데 그치지 않고, 회복탄력성, 자기 관리, 팀워크, 리더십과 같은 학생들이 향후 인생에서 도움이 될 자질을 함양하도록 설계되었습니다.

또 다른 획기적인 성과로, 콩코디아는 최근 미국 고등학교 체육 협회(NFHS)로부터 중국 최초의 NFHS 레벨 1 학교 인증을 획득했습니다. 학교의 모든 주니어 바시티(Junior Varsity) 및 바시티(Varsity) 코치들은 네 가지 필수 과정인 '스포츠 뇌진탕', '학생 학대 방지', '급성 심정지', '코칭 기초' 인증을 완료했습니다. 이를 통해 모든 학생 운동선수들이 안전하고 지원적이며 전문적으로 지도되는 환경에서 훈련하고 경기에 임할 수 있습니다.

이러한 성과들은 학생들의 성장을 지원하고, 코치진을 뒷받침하며, 학생들의 요구에 부응하기 위해 지속적으로 체육 프로그램을 발전시키기 위해 투자된 시간, 에너지, 전문성을 반영합니다. 이 모든 것은 아시아 최고의 학교가 되겠다는 콩코디아의 비전을 강조합니다.

콩코디아 국제학교 상하이에 관하여

1998년 설립된 콩코디아 국제학교 상하이는 유치원부터 고등학교까지 학생들에게 포괄적인 미국식 교육을 제공하는 남녀공학 주간 학교입니다. 상하이 푸동 신구 진차오(金橋)의 국제 커뮤니티에 위치한 콩코디아는 학생들의 독특한 재능과 열정을 키우는 데 전념하고 있습니다. 콩코디아의 교육 접근법은 혁신적인 학업 프로그램과 풍부한 교과 외 활동을 통해 개인적•학문적 성장의 여정을 지원하며, 강한 인성과 가치관을 함양하는 데 중점을 둡니다. 본교는 모든 학생이 탁월한 개인적 성취를 바탕으로 밝고 번영하는 미래를 이루도록 돕는 데 전념하고 있습니다.

