NOAH | Olive 聯合舉辦 2026 AI Outlook論壇 重塑 AI 時代下全球華人資產配置新格局

香港2026年3月27日 /美通社/ -- 諾亚控股有限公司（「NOAH」或「公司」）（紐約證券交易所代碼：NOAH；香港交易所代碼：6686）與旗下全球資產配置平台 Olive Asset Management（「Olive」）於香港聯合舉辦年度旗艦論壇 NOAH | Olive AI Outlook 2026，匯聚 300餘位全球客戶以及來自全球的投資機構與行業領袖，共同探討人工智能（AI）如何重塑生產力、資本配置與長期財富結構。

本次論壇反映諾亞由以產品銷售為主導的財富管理機構，逐步轉型為以資產配置能力、全球架構佈局及 AI 系統為核心的綜合平台。

隨着 AI 由技術突破演變為推動生產力與資本開支周期轉變的結構性力量，論壇聚焦一項關鍵議題：在 AI 時代下，長期資本應如何作出全球配置？

峰會議程涵蓋主題演講、圓桌論壇及閉門交流，圍繞完整投資決策流程，包括判斷、配置至財富管理架構的搭建等。出席機構包括 KKR、麥格理、殷拓（EQT）、Stonepeak、Vista Equity Partners、Wellington Management、AQR 及三井住友金融集團等，涵蓋私募股權、基建投資、公開市場及量化策略等領域。現場亦有多位專注 AI 與機械人創新的科技投資者及企業代表參與交流。

AI 推動生產力與資本格局重構

在討論 AI 帶來的結構性變化時，諾亞控股行政總裁殷哲表示，公司致力為全球華人投資者建立具長期韌性的資產配置體系，而非着眼短期產品方案。

他在《AI 時代：財富正在重新分配》的開幕演講中指出，AI 正重塑全球生產結構，相關轉變要求更具協同能力的跨市場資產配置及完整財富架構。

殷哲認為，投資應由單一的股票選擇，轉向建立更具韌性的財富結構；有效的 AI 時代財富體系，需整合結構安全、AI 主題配置能力及動態管理機制於統一框架之中。

依託這一理念，諾亞正透過三大核心平台形成全球財富管理操作系統：Glory Family Heritage 作為集團的家族架構平台，專注於資產結構搭建與風險管理；ARK Wealth Management 作為全球客戶執行平台，依託跨境 booking centers 提供服務；Olive 則作為投資與資產管理引擎，實現全球多元化配置。三大平台在統一治理框架下協同運作，構建一體化的全球財富管理體系。

從判斷到配置：在複雜時代構建長期成果

Olive Asset Management 全球行政總裁彭靜於題為《從判斷到配置：AI時代的全球投資方法論》的演講中表示，在結構性不確定性上升的環境下，關鍵在於將洞察轉化為紀律化的資產配置能力。

她指出，AI 時代資訊充裕，但真正稀缺的是系統化的投資組合建構能力；重要的不僅是判斷本身，而是能否將判斷落實為配置，並轉化為可持續的長期成果。

彭靜強調，Olive 的定位並非單純解讀 AI 趨勢，而是將 AI 帶來的結構性變化納入機構級資產配置框架，以支援客戶跨市場、多司法轄區的長期財富管理需要。

建立面向 AI 時代的韌性財富體系

論壇亦設多場專題討論，探討 AI 驅動的產業與資本結構轉變。Olive 投資團隊分享了如何將宏觀趨勢轉化為可執行的配置框架，包括 AI 基礎設施投資、AI時代的資產架構設計、AI商業化與股權投資機會等。

與會嘉賓認為，在 AI 重塑產業結構、能源系統及資本流向的背景下，全球資產配置版圖正逐步改寫。AI 基礎設施由支援性資源轉變為核心資產類別，而能源供應、電力及區域資源條件等結構性因素，將對投資邊界產生更深遠影響。

在此環境下，長期資本紀律及結構部署的重要性，將較短期市場波動更為關鍵。核心不僅在於識別機會，更在於將判斷轉化為更有效的配置。

諾亞表示，將持續整合跨市場資源，完善全球資產配置體系。Olive 作為投資端的重要平台，將透過結構化及組合化方法，整合不同區域與細分賽道資產，提升配置透明度與一致性，以應對日益複雜的市場環境。

關於 Olive Asset Management

Olive Asset Management (Hong Kong) Limited（簡稱「Olive」）是諾亞控股（NYSE：NOAH；HKEX：6686）旗下具前瞻性的資產管理品牌，專注於全球另類投資。我們積極應用 AI 驅動的投資邏輯，並利用基於 AI 的數據分析來指導資產配置。在長期主義、智能洞察與審慎投資方針的指引下，Olive 與全球頂尖的資產管理公司合作，憑藉嚴謹、系統化的產品篩選與投資管理能力，致力於提供穿越周期的全球投資解決方案。

更多資訊，請瀏覽：https://www.oliveam.com/

SOURCE 諾亞控股有限公司; Olive Asset Management