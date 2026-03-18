Now TV呈獻 7部榮獲18項奧斯卡大獎得獎作品｜最佳紀錄長片《無名氏先生》獨家登陸Now True

香港2026年3月18日 /美通社/ -- Now TV為觀眾帶來7部在第98屆奧斯卡榮獲18項大獎的得獎作品，包括奪得「最佳紀錄長片」的《無名氏先生》（Mr. Nobody Against Putin）。這部曾榮獲辛丹斯電影節「世界紀錄片評審團特別獎」的作品，現已獨家登陸 Now True。《無名氏先生》以俄羅斯入侵烏克蘭為背景，真實記錄一名勇敢的教職員在充斥洗腦教育與暴力體制下的掙扎。他拍下自己任職的小學如何被改造成戰爭徵兵場，並透過「愛國主義展示教育」灌輸學生支持俄軍入侵烏克蘭的思想，揭示洗腦與教育操控下的殘酷現實。

《情感的價值》獨家上架