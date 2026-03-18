Now TV呈獻 7部榮獲18項奧斯卡大獎得獎作品｜最佳紀錄長片《無名氏先生》獨家登陸Now True

新聞提供者Now TV
18 3月, 2026, 15:33 CST
香港2026年3月18日 /美通社/ -- Now TV為觀眾帶來7部在第98屆奧斯卡榮獲18項大獎的得獎作品，包括奪得「最佳紀錄長片」的《無名氏先生》（Mr. Nobody Against Putin）。這部曾榮獲辛丹斯電影節「世界紀錄片評審團特別獎」的作品，現已獨家登陸 Now True。《無名氏先生》以俄羅斯入侵烏克蘭為背景，真實記錄一名勇敢的教職員在充斥洗腦教育與暴力體制下的掙扎。他拍下自己任職的小學如何被改造成戰爭徵兵場，並透過「愛國主義展示教育」灌輸學生支持俄軍入侵烏克蘭的思想，揭示洗腦與教育操控下的殘酷現實。
《情感的價值》獨家上架
除《無名氏先生》外，影迷亦可透過Now TV觀賞多部奧斯卡得獎電影，當中包括兩大羸家《一戰再戰》（One Battle After Another）及《罪人們》（Sinners），以及即將在Now影視點播站（3月19日）及MOViE MOViE自選服務（4月26日）獨家上架、榮獲「最佳國際電影」的《情感的價值》（Sentimental Value）。
第98屆奧斯卡金像獎得獎電影上架時間表
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片名
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播放平台
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上架日期
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得獎
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《無名氏先生》（Mr. Nobody Against Putin）
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Now True 自選服務
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現已上架
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最佳紀錄長片
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《情感的價值》（Sentimental Value）
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Now影視點播站及MOViE MOViE 自選服務
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3月19日上架（Now影視點播站）；4月26日上架（MOViE MOViE 自選服務）
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最佳國際電影
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《一戰再戰》
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HBO Max App
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現已上架
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最佳電影、最佳導演、最佳男配角、最佳改編劇本、最佳選角及最佳剪接（共6項）
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《罪人們》（Sinners）
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HBO Max
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現已上架
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最佳男主角、最佳原創劇本、最佳原創電影音樂、最佳攝影（共4項）
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《科學怪人》（Frankenstein）
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Netflix
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現已上架
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最佳服裝設計、最佳化妝與髮型設計、最佳美術指導（共3項）
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《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）
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Netflix
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現已上架
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最佳動畫、最佳原創歌曲（共2項）
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《凶器》（Weapons）
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HBO Max
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現已上架
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最佳女配角
《一戰再戰》、《罪人們》，《情感的價值》線上看：https://nowplayer.now.com/
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SOURCE Now TV
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