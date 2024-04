Le magazine photovoltaïque Vertex S+ Clear Black de Trina Solar teste la fiabilité et le rendement énergétique

CHANGZHOU, Chine, 19 avril 2024 /PRNewswire/ -- Trina Solar Co. Ltd., un leader mondial des solutions intelligentes de photovoltaïque et de stockage d'énergie, a annoncé que son module noir transparent Vertex S+ s'est hissé au premier rang dans un rapport de test de PV Magazine publié le mois dernier.

Le test PV Magazine, organisé par PV Magazine Group, a évalué de manière exhaustive les performances et la production d'énergie d'une gamme de modules photovoltaïques. L'évaluation comprenait des évaluations des performances intérieures et des tests sur le terrain pour le rendement énergétique.

Afin d'assurer l'intégrité et l'impartialité des résultats, l'ACÉ, une société de conseil réputée dans l'industrie, a été recrutée en tant qu'expert technique tiers pour superviser le processus de test.

Au cours de la session de test en environnement intérieur, le module Vertex S+ Clear Black de Trina Solar s'est distingué avec un score moyen de 92 points. Analyse comparative par rapport aux modules utilisant des technologies telles que HJT, IBC de type p et IBC de type n. Le module Vertex S+ Clear Black, qui se distingue par son attrait esthétique, a surpassé ses homologues dans des domaines clés tels que l'apparence, l'EL, les performances de faible luminosité, le coefficient de température et le PID.

Dans le sous-élément optionnel de l'LID, le module Clear Black de Vertex S+ a produit des résultats remarquables, avec un score de 99 points sur l'ensemble du tableau. Notamment, le module Vertex S+ Clear Black a obtenu des scores significativement plus élevés que la moyenne à la fois dans le PID et le LID.

En janvier, le module noir clair Vertex S+ a démontré des performances exceptionnelles lors du test sur le terrain du groupe TOPCon/HJT, ce qui lui a valu la première place sur la liste mensuelle avec un rendement énergétique impressionnant de 43,24 Wh/Wp.

Le module Vertex S+ Clear Black combine la technologie de la plaquette de silicium rectangulaire (210R) de 210 mm avec la technologie avancée i-TOPCon de type N, ce qui améliore l'efficacité de 22,3 % et une puissance impressionnante allant jusqu'à 445 W+.

Cao Yunduan, responsable de la marque et du marketing mondial chez Trina Solar, a déclaré : « Les modules de la série Vertex S+ représentent le summum de l'innovation et de la performance dans l'industrie solaire. Les performances impressionnantes du module Vertex S+ lors de la dernière séance de test réaffirment notre engagement à fournir des produits de qualité supérieure qui répondent aux besoins changeants de nos clients. »