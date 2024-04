Vertex S+ Clear Black von Trina Solar ist Testsieger des PV Magazine in Sachen Zuverlässigkeit und Energieertrag

CHANGZHOU, China, 19. April 2024 /PRNewswire/ -- Trina Solar Co. Ltd., ein weltweit führender Anbieter von intelligenten PV- und Energiespeicherlösungen, hat bekannt gegeben, dass sein Modul Vertex S+ Clear Black in einem im letzten Monat veröffentlichten Testbericht des PV Magazine den ersten Platz belegt hat.

Der von der PV Magazine Group organisierte PV Magazine Test bewertete umfassend die Leistung und den Energieertrag einer Reihe von PV-Modulen. Die Bewertung umfasste Leistungsbewertungen in Innenräumen und Feldtests zur Energieausbeute.

Um die Integrität und Unparteilichkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, wurde CEA, ein angesehenes Beratungsunternehmen in der Branche, als unabhängiger technischer Sachverständiger mit der Überwachung des Prüfverfahrens beauftragt.

Bei den Tests in Innenräumen überzeugte das Modul Vertex S+ Clear Black von Trina Solar mit einer durchschnittlichen Punktzahl von 92 Punkten. Vergleichende Analyse von Modulen mit Technologien wie HJT, p-Typ IBC und n-Typ IBC. Das Vertex S+ Clear Black Modul, das sich durch sein ästhetisches Erscheinungsbild auszeichnet, übertraf seine Konkurrenten in Schlüsselbereichen wie Aussehen, EL, Schwachlichtleistung, Temperaturkoeffizient und PID.

Im optionalen Unterpunkt LID lieferte das Modul Vertex S+ Clear Black bemerkenswerte Ergebnisse und erzielte insgesamt 99 Punkte. Vor allem das Modul Vertex S+ Clear Black erzielte sowohl bei PID als auch bei LID deutlich höhere Werte als der Durchschnitt.

Im Januar zeigte das Modul Vertex S+ Clear Black im Feldtest der TOPCon/HJT-Gruppe eine außergewöhnliche Leistung und sicherte sich mit einem beeindruckenden Energieertrag von 43,24 Wh/Wp den Spitzenplatz in der Monatsliste.

Das Vertex S+ Clear Black Modul kombiniert die 210 mm rechteckige Silizium-Wafer (210R) Zelltechnologie mit der fortschrittlichen n-Typ i-TOPCon Technologie, was zu einem verbesserten Wirkungsgrad von 22,3 % und einer beeindruckenden Ausgangsleistung von bis zu 445 W+ führt.

Cao Yunduan, Leiter des Bereichs Branding und globales Marketing bei Trina Solar, sagte: „Die Module der Vertex S+ Serie stellen die Spitze der Innovation und Leistung in der Solarbranche dar. Die beeindruckende Leistung des Vertex S+ Moduls in der jüngsten Testsitzung bestätigt unser Engagement, hervorragende Produkte zu liefern, die den wachsenden Anforderungen unserer Kunden gerecht werden."