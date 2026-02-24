Lebih dari 100 Eksekutif Puncak Industri Ritel akan Tampil sebagai Pembicara di Ajang NRF 2026 APAC

SINGAPURA, 24 Februari 2026 /PRNewswire/ -- National Retail Federation dan penyelenggara ajang pameran global Comexposium hari ini mengumumkan agenda lengkap konferensi NRF 2026: Retail's Big Show Asia Pacific (NRF 2026 APAC) yang akan berlangsung pada 2–4 Juni 2026 di Sands Expo and Convention Centre.

Mengusung tema "The Next Now", ajang tahun ini akan menghadirkan lebih dari 100 sesi konten yang dirancang khusus untuk membekali peserta dengan wawasan terkini dan strategi masa depan, seiring dengan transformasi ritel yang semakin cepat di kawasan Asia Pasifik – pasar konsumen dengan pertumbuhan terpesat di dunia.

Lebih dari 100 Eksekutif Puncak Industri Ritel Berbagi Perspektif

Konferensi tahun ini kembali menghadirkan salah satu platform paling bergengsi bagi para eksekutif senior di industri ritel global. Pada 2025, sebanyak 113 pembicara merupakan eksekutif puncak, dan jumlah ini akan terus bertambah pada edisi 2026.

Pembicara yang telah dikonfirmasi antara lain:

Scott Price , Group Chief Executive , DFI Retail Group

, , Koji Nakata , President & CEO , Shiseido Japan

, , Steven Tan , President , SM Supermalls

, , Samuel Kim , Senior Advisor, ex-Group CEO , Lotte Retail

, Lee Young Ah , Chief Strategy Officer , Olive Young

, , Carmen Chiu , Managing Director , Shanghai Tang

, , Ngai Yuen Low , Managing Director , AEON360

, , Shimakawa Motoi , Managing Executive Officer, Beverage Business Group , Nestle Japan

, , Jamie Lim , CEO , Scanteak

, , Sanveer Gill, Director, Gill Capital (Thailand/Asia Pasifik)

"Asia tengah merombak wajah ritel modern, dan NRF 2026 APAC menjadi forum penting yang membahas perubahan tersebut," ujar Scott Price, Group Chief Executive, DFI Retail Group. "Di DFI, kami mengutamakan perpaduan kebutuhan pelanggan, data, dan teknologi untuk menciptakan pengalaman yang lebih simpel dan mudah di seluruh pasar. Saya ingin berdiskusi dengan pemimpin dari seluruh kawasan dan mempelajari cara mereka mentransformasi layanan ritel bagi pelanggan dan komunitas."

"Di Shiseido, masa depan industri ritel merupakan wacana yang terus berkembang antara pemahaman manusia dan inovasi yang penuh terobosan," ujar Koji Nakata, President & CEO, Shiseido Japan. "NRF 2026 APAC menjadi katalis untuk mengubah cara kecantikan menjalin hubungan dengan konsumen. Kami ingin membangun babak baru di industri ritel dengan menciptakan pengalaman imersif dan menarik yang mampu mengantisipasi serta meningkatkan aspirasi konsumen masa depan."

Gagasan Terbesar yang Membentuk Arah Perkembangan Industri Ritel Asia Pasifik akan Diuji dan Diulas

"Exhibitor Big Ideas" merupakan salah satu sesi utama NRF 2026 APAC dan menjadi format unggulan di ajang ini. Berbeda dari sesi presentasi vendor biasa, pembicara di sesi "Exhibitor Big Ideas" tampil bersama mitra ritel yang telah menguji, menerapkan, dan memvalidasi solusi mereka dalam lingkungan nyata. Hasilnya, sesi tersebut membahas studi kasus secara terbuka — termasuk praktik yang berhasil diterapkan, praktik yang gagal, dan alasan di baliknya.

Sebagai salah satu sesi paling populer dalam dua edisi sebelumnya, skala "Exhibitor Big Ideas" akan diperluas ke empat panggung pada 2026. Program ini akan menghadirkan hampir 60 sesi dengan melibatkan sejumlah merek seperti Google, Amazon Web Services, dan Mastercard. Seluruh pemegang tiket akan mendapatkan akses ke sesi-sesi unggulan ini.

Beragam Kesempatan Belajar Selama Tiga Hari

Selain program utama, NRF 2026 APAC juga menghadirkan Pameran di dua lantai yang menampilkan lebih dari 300 peserta pameran dengan solusi dan teknologi ritel terbaru dari berbagai sektor industri. Seluruh peserta juga dapat berkunjung ke "Innovators Showcase", area khusus yang menghadirkan inovator global terpilih melalui proses seleksi ketat.

Pengalaman acara semakin lengkap dengan berbagai format belajar dan memperluas jejaring yang disajikan secara khusus, termasuk "Expo Tours" dan "Retail Store Tours" yang tersedia dalam bahasa Inggris, Jepang, dan Mandarin, serta jamuan makan siang khusus undangan yang membahas tantangan ritel secara mendalam.

Registrasi Lebih Awal untuk Mendapatkan Diskon Lebih Besar dan Fasilitas Lebih Menarik

Mulai hari ini hingga 31 Maret, praktisi ritel dapat memperoleh diskon hingga US$750 untuk pembelian tiket terusan (All-Access Pass). Pendaftar awal juga akan memperoleh berbagai manfaat tambahan, termasuk potongan biaya perjalanan sebesar US$200, satu tiket tur ritel gratis senilai US$200, serta undangan ke sesi pertemuan eksklusif dengan pembicara terpilih. Penawaran ini tersedia dalam jumlah terbatas berdasarkan prinsip siapa-cepat-dia-dapat. Syarat dan ketentuan berlaku: https://nrfbigshowapac.nrf.com/promotions.

Tentang NRF 2026: Retail's Big Show Asia Pacific

Ajang terkemuka di industri ritel Asia Pasifik ini akan berlangsung di Singapura pada 2-4 Juni 2026. NRF Edisi Asia Pasifik mempertemukan berbagai pemimpin industri ritel dari seluruh Asia Pasifik untuk berkolaborasi pada level regional, serta menangkap peluang di pasar yang paling berkembang pesat di dunia. Sebagai praktisi industri ritel, Anda bisa memperoleh inspirasi dari pemimpin industri terkemuka selama tiga hari. Anda juga dapat mengikuti pameran komprehensif yang menampilkan berbagai solusi ritel terkini, serta mengeksplorasi inovasi dan teknologi terbaru.

