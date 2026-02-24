Hơn 100 lãnh đạo cấp cao ngành bán lẻ sẽ phát biểu tại NRF 2026 APAC

SINGAPORE, ngày 24 tháng 2 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hiệp hội Bán lẻ Quốc gia Hoa Kỳ (National Retail Federation) và đơn vị tổ chức sự kiện toàn cầu Comexposium hôm nay đã công bố toàn bộ chương trình hội nghị của NRF 2026: Retail's Big Show Asia Pacific (NRF 2026 APAC), diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sands.

Chủ đề năm nay "The Next Now" sẽ bao gồm hơn 100 phiên nội dung, được tuyển chọn kỹ lưỡng nhằm trang bị cho người tham dự những góc nhìn tiên phong và các chiến lược sẵn sàng cho tương lai khi quá trình chuyển đổi của ngành bán lẻ đang tăng tốc trên khắp khu vực APAC – thị trường tiêu dùng tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Hơn 100 lãnh đạo cấp cao ngành bán lẻ chia sẻ những hiểu biết sâu sắc

Hội nghị năm nay tiếp tục quy tụ một trong những cộng đồng lãnh đạo cấp cao nhất của ngành bán lẻ toàn cầu. Năm 2025, có tới 113 diễn giả là các lãnh đạo cấp cao, và chương trình năm 2026 được định hình sẽ còn ấn tượng hơn nữa.

Các diễn giả đã xác nhận tham gia bao gồm:

Scott Price , Giám đốc điều hành Tập đoàn, DFI Retail Group

, Giám đốc điều hành Tập đoàn, Koji Nakata , Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Shiseido Nhật Bản

, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Steven Tan , Chủ tịch, SM Supermalls

, Chủ tịch, Samuel Kim , Cố vấn cấp cao, nguyên Giám đốc điều hành tập đoàn , Lotte Retail

, Cố vấn cấp cao, nguyên Giám đốc điều hành tập đoàn Lee Young Ah , Giám đốc Chiến lược, Olive Young

, Giám đốc Chiến lược, Carmen Chiu , Giám đốc điều hành, Shanghai Tang

, Giám đốc điều hành, Ngai Yuen Low , Giám đốc điều hành, AEON360

, Giám đốc điều hành, Shimakawa Motoi, Giám đốc điều hành, Khối Kinh doanh Đồ uống, Nestle Nhật Bản

Giám đốc điều hành, Khối Kinh doanh Đồ uống, Jamie Lim , Giám đốc điều hành, Scanteak

, Giám đốc điều hành, Sanveer Gill, Giám đốc, Gill Capital (Thái Lan/APAC)

"Châu Á đang định hình lại diện mạo của ngành bán lẻ hiện đại, và NRF 2026 APAC là một diễn đàn quan trọng cho sự thay đổi đó", Scott Price, Giám đốc điều hành Tập đoàn, DFI Retail Group chia sẻ. "Tại DFI, chúng tôi tập trung vào cách mà nhu cầu của khách hàng, dữ liệu và công nghệ kết hợp với nhau để tạo ra những trải nghiệm đơn giản hơn, liền mạch hơn trên các thị trường của mình. Tôi mong muốn được đối thoại với các nhà lãnh đạo trong khu vực và học hỏi cách họ đang chuyển đổi ngành bán lẻ vì khách hàng và cộng đồng mà họ phục vụ".

"Tại Shiseido, chúng tôi nhìn nhận tương lai của ngành bán lẻ là một cuộc đối thoại không ngừng phát triển giữa hiểu biết sâu sắc về con người và đổi mới táo bạo", Koji Nakata, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Shiseido Nhật Bản, cho biết. "NRF 2026 APAC là chất xúc tác để tái hình dung cách các ngành làm đẹp kết nối với con người. Chúng tôi mong muốn cùng định hình chương tiếp theo của ngành bán lẻ bằng cách kiến tạo những trải nghiệm sống động, có mục đích nhằm dự đoán và nâng tầm khát vọng của người tiêu dùng trong tương lai".

Những ý tưởng lớn nhất định hình ngành bán lẻ APAC được thử nghiệm, chứng minh và giới thiệu tại đây

Exhibitor Big Ideas là một nội dung hàng đầu của NRF 2026 APAC và cũng là một trong những định dạng đặc biệt nhất của chương trình. Khác với các phiên thuyết trình truyền thống do nhà cung cấp dẫn dắt, các diễn giả của Exhibitor Big Ideas sẽ xuất hiện cùng các đối tác bán lẻ, những đơn vị đã thử nghiệm, triển khai và xác thực giải pháp trong môi trường thực tế. Kết quả là một chuỗi các phiên nội dung mang tính ứng dụng cao, tập trung vào những bài học vận hành thực tiễn và các chia sẻ thẳng thắn về những điều đã hiệu quả, những điều chưa đạt được, cùng nguyên nhân đằng sau.

Là một trong những nội dung được yêu thích nhất trong hai kỳ gần đây, Exhibitor Big Ideas sẽ được mở rộng lên bốn sân khấu vào năm 2026. Chương trình sẽ có gần 60 phiên trình bày, có sự tham gia của các thương hiệu như Google, Amazon Web Services và Mastercard. Tất cả người sở hữu vé tham dự đều có quyền tiếp cận các phiên nội dung được mong đợi này.

Cơ hội học hỏi trong suốt sự kiện kéo dài ba ngày

Bên cạnh chương trình hội nghị chính, NRF 2026 APAC còn có khu Triển lãm trải dài hai tầng, quy tụ hơn 300 đơn vị trưng bày, giới thiệu những giải pháp và công nghệ bán lẻ mới nhất trong ngành. Người tham dự cũng có thể ghé thăm Innovators Showcase, khu vực được tuyển chọn đặc biệt nhằm tôn vinh các nhà đổi mới nổi bật trên toàn cầu thông qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt.

Trải nghiệm sự kiện sẽ được nâng cao hơn nữa thông qua nhiều hình thức học tập và kết nối được tuyển chọn, bao gồm các Chuyến tham quan Triển lãm và Chuyến tham quan Cửa hàng bán lẻ có hướng dẫn được tổ chức bằng tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung, cũng như các bữa trưa chỉ dành cho khách mời, tập trung thảo luận chuyên sâu về những thách thức cụ thể của ngành bán lẻ.

Đăng ký sớm để được tiết kiệm hơn và hưởng thêm ưu đãi

Từ nay đến ngày 31 tháng 3, các nhà bán lẻ có thể tiết kiệm lên tới 750 USD khi đăng ký All-Access Pass. Người đăng ký sớm sẽ nhận được nhiều quyền tiếp cận nâng cao và ưu đãi độc quyền, bao gồm 200 USD hỗ trợ chi phí đi lại, vé tham quan cửa hàng bán lẻ miễn phí trị giá 200 USD, cùng lời mời tham gia các buổi gặp gỡ riêng với một số diễn giả được chọn, và nhiều quyền lợi khác. Những ưu đãi này có số lượng giới hạn và áp dụng theo nguyên tắc đăng ký trước được hưởng trước. Điều khoản và điều kiện áp dụng: https://nrfbigshowapac.nrf.com/promotions.

Giới thiệu về NRF 2026: Retail's Big Show Asia Pacific

Sự kiện quan trọng nhất của ngành bán lẻ Châu Á Thái Bình Dương diễn ra tại Singapore từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 6 năm 2026. Sự kiện tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương quy tụ các đơn vị hàng đầu ngành bán lẻ từ khắp khu vực để cùng hợp tác tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, nơi có những thị trường phát triển nhanh nhất thế giới. Các chuyên gia bán lẻ có thể tìm thấy cảm hứng từ những nhà lãnh đạo hàng đầu ngành bán lẻ trong một hội nghị kéo dài ba ngày, một triển lãm toàn diện giới thiệu các giải pháp bán lẻ mới nhất, cũng như trải nghiệm những đổi mới sáng tạo mới nhất và công nghệ đột phá hiện có trên thị trường.

SOURCE Comexposium Asia Pacific