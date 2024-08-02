NX集團報告增長和可持續發展工作

東京2024年8月2日 /美通社/ -- 全球領先的物流服務提供商之一NX集團(NX Group)於7月31日（周三）發布了《NX集團2024年綜合報告》(NX Group Integrated Report 2024)和《NX集團2024年可持續發展數據手冊》(NX Group Sustainability Data Book 2024)，詳細介紹了使集團業務更具全球性、盈利性和可持續性的各項舉措。

NX圖標：https://kyodonewsprwire.jp/img/202407264236-O3-CqYxPxH8

圖1: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202407264236/_prw_PI4fl_35n0Y1LU.jpg

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《綜合報告》重點介紹了集團最近五年管理計劃的三個要點：提高全球競爭力，實現業務增長；通過提高業務競爭力和盈利能力來提升企業價值；以及將可持續發展管理作為所有業務活動的基礎加以推進。

報告介紹了NIPPON EXPRESS HOLDINGS株式會社新任總裁堀切智(Satoshi Horikiri)所領導的NX集團的最新政策和戰略、五年管理計劃（NX集團2028年管理計劃：Dynamic Growth 2.0 - Accelerating Global Growth）以及向審計委員會(Audit Committee)結構過渡的最新情況。

報告中介紹的全球增長舉措包括順利整合cargo-partner，NX集團在2024年1月完成了對這家奧地利物流公司的收購。這項合並正在為利益相關者創造價值，並幫助NX集團轉型為一家真正的全球貨運代理公司。

堀切(Horikiri)說：「 我們將通過增大客戶群和擴大服務范圍，進一步發展我們的全球業務。」

《可持續發展數據手冊》詳細介紹了NX集團如何致力於解決氣候變化等重要問題；如何為全球繁榮做出貢獻；以及如何通過滿足個人、企業和社會的需求來提升企業價值。

數據手冊從「 環境價值」 、「 社會價值」 、「 經濟價值」 和「 治理」 等角度概述了NX集團為解決重大可持續發展問題所做的努力。此外，集團網站上的「 可持續發展」 頁面也進行了改版，以通俗易懂的方式提供信息。

網站

關於NX集團：https://kyodonewsprwire.jp/attach/202407264236-O1-08DDWm7y.pdf

NX集團官網：https://www.nipponexpress.com/

NX集團官方LinkedIn賬戶：https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

SOURCE NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.