Le NX Group fait état de sa croissance et de ses efforts en matière de développement durable

TOKYO, 2 août 2024 /PRNewswire/ -- Le NX Group, l'un des principaux fournisseurs de services logistiques au monde, a publié mercredi 31 juillet le rapport intégré 2024 du NX Group et le livre de données sur le développement durable 2024 du NX Group, détaillant les initiatives visant à rendre les activités du groupe encore plus globales, plus rentables et plus durables.

Le rapport intégré se concentre sur trois points clés du dernier plan de gestion quinquennal du groupe : améliorer la compétitivité mondiale et assurer la croissance de l'entreprise ; renforcer la valeur de l'entreprise en augmentant sa compétitivité et sa rentabilité ; et promouvoir la gestion de la durabilité comme fondement de toutes ses activités commerciales.

Le rapport fournit des informations actualisées sur les politiques et les stratégies du NX Group sous la direction du nouveau président de NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Satoshi Horikiri, ainsi que sur le plan de gestion quinquennal (NX Group Management Plan 2028 : Dynamic Growth 2.0 - Accelerating Global Growth) ; et le passage à une structure de comité d'audit.

Les initiatives de croissance mondiale décrites dans le rapport comprennent l'intégration en douceur de cargo-partner, la société de logistique autrichienne dont l'acquisition par le NX Group a été achevée en janvier 2024. La combinaison crée de la valeur pour les parties prenantes et contribue à transformer le NX Group en un véritable transitaire mondial.

« Nous allons poursuivre la croissance de nos activités mondiales en augmentant notre station de clients et en élargissant la gamme de services que nous offrons », a déclaré M. Horikiri.

Le Sustainability Data Book explique en détail comment le NX Group vise à aborder des questions importantes telles que le changement climatique, à contribuer à la prospérité mondiale et à améliorer la valeur de l'entreprise en répondant aux besoins des personnes, des entreprises et de la société.

Le recueil de données décrit les efforts déployés par le NX Group pour traiter les principales questions de développement durable du point de vue de la « valeur environnementale », de la « valeur sociale », de la « valeur économique » et de la « gouvernance ». En outre, la page consacrée au développement durable sur le site Web du groupe a été remaniée afin de fournir des informations faciles à comprendre.

