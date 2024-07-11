NX Taiwan在中國科技大學舉行獎學金頒獎典禮

東京2024年7月11日 /美通社/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS株式會社旗下公司NX臺灣國際物流股份有限公司（Nippon Express (Taiwan) Co., Ltd.，以下簡稱「NX Taiwan」）於6月7日（週五）在中國科技大學舉行了獎學金頒獎典禮。

NX圖示：https://kyodonewsprwire.jp/img/202407043183-O2-9EN9iVPY

頒獎典禮：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202407043183/_prw_PI1fl_9r23k025.jpg

中國科技大學（以下簡稱「CUTe」）創立於1965年，是一所私立大學和五年制專科學校，在臺北和新竹設有校區，擁有規劃與設計學院、管理學院和資訊學院三大學院15個學系。CUTe的特色之一是與多家公司合作，為學生提供大量實習機會。

NX Taiwan自2018年起與CUTe合作，透過提供獎學金計劃促進物流業人力資源的發展，旨在加強臺灣產業界與學術界之間的合作。參加今年實習計劃的學生根據自己的經歷撰寫了報告，這些報告涵蓋了對物流基地的案例分析和提出的改進建議。四名學生憑藉極其出色的報告獲得了獎項。

董事長川本勝（Masaru Kawamoto）對獲獎者表示鼓勵，他說：「你們無疑思考了自己的未來，並透過大學所學開闊了視野。我希望你們繼續堅持學習，為臺灣物流業的發展做出貢獻。」

NX集團將繼續參與東亞地區的社會貢獻活動，幫助培養能夠在物流行業發揮積極作用的人才。

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SOURCE NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.