NX Taiwan在國立台灣海洋大學舉辦獎學金頒獎典禮

- 幫助培養物流人才，助力台灣未來發展

東京2024年7月22日 /美通社/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS株式會社的集團公司——NX台灣國際物流股份有限公司（以下簡稱"NX Taiwan"）——於6月12日（週三）在國立台灣海洋大學舉行了獎學金頒獎典禮。

NX圖標：https://kyodonewsprwire.jp/img/202407093352-O2-xhJ0K80j

圖片：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202407093352/_prw_PI1fl_ZVWU9PKT.jpg

國立台灣海洋大學（以下簡稱"NTOU"）成立於1953年，位於台灣基隆市，專注於海洋學和台灣漁業相關領域的教育。

NX Taiwan從2018年開始與NTOU合作，共同實施獎學金計劃，積極為物流行業培養人才，加強台灣產業界與學術界之間的聯繫。今年共有六名學生獲得獎學金，他們在國際物流趨勢和利用新興技術將學術與實踐相結合方面進行了出色的研究或撰寫了優秀論文。董事長川本勝(Masaru Kawamoto)在頒獎典禮上向這些學生致辭說："期待你們將來能成為台灣物流行業的領導者。NX Taiwan將繼續與國立台灣海洋大學合作，促進台灣的學術和產業發展，鼓勵物流行業的人才培養和交流。"

NX集團將繼續在東亞地區開展社會公益活動，幫助發展能夠在物流行業中發揮積極作用的人才資源。

關於NX集團：https://kyodonewsprwire.jp/attach/202407093352-O1-ZB1G3VCQ.pdf

NX集團官網：https://www.nipponexpress.com/

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SOURCE NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.