NX Taiwan為中國科技大學學生帶來工作體驗

東京2025年1月9日 /美通社/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS株式會社的集團公司NX臺灣國際物流股份有限公司（以下簡稱「NX Taiwan」）於11月30日（週六）和12月1日（週日），為中國科技大學（以下簡稱「CUTe」）的學生舉辦了一個為期兩天的工作體驗項目。

NX圖標：https://kyodonewsprwire.jp/img/202412252272-O3-CT0nRnRv

圖片

參與者合照：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202412252272/_prw_PI1fl_AD0GB6Wy.jpg

倉庫工作體驗：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202412252272/_prw_PI2fl_FTH84m7K.png

NX集團積極與當地社區溝通，並參與以社區為基礎的社會公益活動，這個工作體驗項目是其中的一部分，體現了其作為物流公司所認識到的社會和公共使命。

CUTe行銷與流通管理系的80名學生，參與了此次在NX Taiwan位於桃園市的NEXT1倉庫舉行的活動。在那裡，他們聽取了NEXT1員工關於物流基礎知識、安全知識和倉庫運作情況的簡要介紹。通過課堂講解和動手實踐相結合的方式，學生們深入瞭解了倉庫運作的流程。

參與者們認為，此次活動為他們拓展物流行業的實踐知識和理解，提供了寶貴的機會。其中一位參與者評論道：「這次經歷讓我對倉庫管理和物流有了更深入的瞭解，也增強了我從事物流行業的意願，未來我可以在這個行業中為社會做出貢獻。」

NX集團將會繼續在全球範圍內積極參與社會公益活動，助力培養能夠在物流行業中發揮積極作用的人才。

NX集團簡介：https://kyodonewsprwire.jp/attach/202412252272-O1-tne94err.pdf

NX集團官網：https://www.nipponexpress.com/

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SOURCE NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.