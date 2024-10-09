NX Taiwan在臺灣中部開設新的ILC倉庫「NEXT 7」

- 此舉旨在加強該公司在全臺灣的物流網路

東京2024年10月9日 /美通社/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS株式會社旗下的集團公司NX臺灣國際物流股份有限公司（以下簡稱「NX Taiwan」），在臺灣中部的彰化縣開設了一座ILC*（「NEXT 7」），並且於8月7日星期三舉行了揭幕儀式。

NX標識：https://kyodonewsprwire.jp/img/202409256979-O3-Jgpe0DZx

圖片

倉庫外景：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202409256979/_prw_PI1fl_B0Y4HB8w.jpg

揭幕儀式現場：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202409256979/_prw_PI2fl_c2mZ1Dx1.png

近年來，隨著半導體製造設備、精密設備部件和生物科技產品等高附加值產品的生產蓬勃發展，臺灣中部地區的物流需求迅速增長。為了跟上臺灣工業發展的步伐並滿足相應的需求，NX Taiwan在臺灣中部建造了一座新的NEXT 7倉庫，這是繼臺灣北部的桃園倉庫和臺灣南部的台南倉庫之後，NX Taiwan建造的第三座達到ILC標準的倉庫。透過加強全臺灣的物流網路，該公司現在能夠提供更出色的物流服務，縮短交貨時間並降低運送成本。

財政部和其他相關機構的官員出席了揭幕儀式。NX Taiwan董事長川本勝(Masaru Kawamoto)向來賓表示：「NX Taiwan的目標是透過最大限度地利用我們的物流服務，為客戶創造更高價值，而NEXT 7倉庫將在實現此目標的過程中發揮核心作用。」

NX集團將繼續加強其全球物流網路，為全球客戶的供應鏈提供支援。

* ILC（國際物流中心）：經臺灣海關批准的具有保稅倉庫功能的綜合物流中心

新倉庫簡介

名稱：NX臺灣國際物流股份有限公司NEXT 7倉庫

地址：臺灣省彰化縣伸港鄉工西一路81號

倉庫面積：5,354平方米

投運日期：2024年2月1日

ILC批准日期：2024年6月27日

建築結構：兩層建築

主要設施和功能：高架平臺、24/7安保、監控攝像機、保稅倉庫、空調

業務營運：倉儲與配送、檢驗、分揀、包裝、進出口安排

關於NX集團：https://kyodonewsprwire.jp/attach/202409256979-O1-Rr0yoy5N.pdf

NX集團官方網站：https://www.nipponexpress.com/

NX集團官方LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

SOURCE NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.