OpenWay Group 獲 Gartner® 選入《2026 年數碼商務支付平台市場指南》

報告中，Gartner 將 OpenWay 列為其產品 Way4 Merchant Acquiring 平台的代表供應商。

報告指出，數碼商務支付市場現今依然錯綜複雜，變化不斷。 儘管批發處理、託管支付頁面及代幣化等領域已趨成熟，但整體市場仍持續演變。 Gartner 指出，全球零售電商市場預計於 2025 年至 2030 年間將實現 6.3% 的年複合增長率。市場規模將從 2025 年的 3,660 萬億美元，攀升至 2030 年的 4,964 萬億美元。 有見及此，Gartner 建議機構應將支付功能提升至策略業務層面，並挑選合適的供應商。這些供應商須能提供增值服務，以助機構管理支付體驗、完善交易授權率，從而開拓增加收益及利潤的契機。 機構需要仔細驗證供應商能否提供所需的市場覆蓋、支付方式及服務，以確保能夠充分配合公司當下及未來的支付策略。 此外，建議將未來三至五年內影響支付業務的地域擴張計劃納入策略之中。

Way4 平台能夠全面支援數碼商務生態系統內的各種支付情境。

Way4 Merchant Acquiring 是全方位數碼支付軟件平台，深受全球頂尖銀行、一線收單行、支付處理商、支付服務商 (PayFac)、支付服務供應商 (PSP)、零售商及金融科技公司信賴。 平台支援大大小小的各類商戶、多種商業模式，並兼容卡支付與非卡支付，涵蓋數碼貨幣、電子錢包，以及燃油升數、通話時長、可持續發展積分等準貨幣 (quasi-money) 工具。 Way4 以可配置的全方位渠道實時平台為基礎，協助大型收單機構在數月內推出全新支付方案，並於數週內落實新產品或定價模式。即使處理多達 200 萬個商戶的大型跨境組合，平台亦能確保服務永續不間斷。

我們深信，OpenWay 此次獲選入圍，正正代表肯定 Gartner 能夠滿足該市場指南界定範圍內的各項嚴格標準。

Gartner 免責聲明

Gartner，《數碼商務支付平台市場指南》(Market Guide for Digital Commerce Payment Platforms)，Debbie Buckland，Peter Ryan，2026 年 1 月 12 日

GARTNER 是 Gartner, Inc. 及/或其聯營公司的商標。 Gartner 並無認可其研究報告中提及的任何供應商、產品或服務，亦無建議科技用戶只選擇獲得最高評級或其他特定稱號的廠商。 Gartner 研究刊物所表述的均為其研究機構的意見，不應被理解為事實之陳述。 Gartner 就本研究報告不作任何明示或暗示的保證，包括對適銷性或特定目的適用性的擔保。

SOURCE OpenWay Group