Gartner®、2026年デジタルコマース決済プラットフォーム市場ガイドでOpenWay Groupを掲載

モン＝サン＝ギベール（ベルギー）, 2026年3月4日 /PRNewswire/ -- OpenWay は、 2026年のGartner 市場ガイド「デジタルコマース決済プラットフォーム」に掲載されました。

Gartnerによれば、「オンラインおよびモバイル決済を担当するデジタルコマースのリーダーは、この市場ガイドを活用し、複雑かつ急速に進化する市場と、関連するベンダープラットフォームの状況を理解する必要があります」と述べています。

同社レポートにおいて、GartnerはOpenWayを、自社製品である「Way4加盟店獲得プラットフォーム」の代表的なベンダーとして選定しました。

同レポートによると、デジタルコマース決済市場は依然として複雑かつダイナミックな状況が続いていると記載されています。卸売処理、ホスト型決済ページ、トークン化といった特定の分野は成熟段階に達しているものの、市場は進化を続けています。Gartnerは、2025年から2030年にかけて世界の小売eコマース市場が年平均成長率6.3％で成長し、2025年の3,660兆ドルから2030年には4,964兆ドルに達すると予測しています。この状況において、Gartnerは組織に対し、決済を戦略的なビジネス機能として位置付け、付加価値サービスを通じて収益と利益の増加機会を提供するベンダーを選定することを推奨しています。これにより、決済体験の管理と承認率の最適化が可能となります。組織は、選定したベンダーが必要な市場サポート、決済方法、およびサービスを提供できることを確認し、現在および将来の決済戦略が適切にサポートされるようにすべきです。さらに、今後3～5年間の決済に与える影響を考慮した地理的拡大計画を、その戦略に組み入れることが推奨されます。

Way4は、デジタルコマースエコシステム全体で多様な決済シナリオをサポートするプラットフォームです。

Way4加盟店獲得は、世界有数の大手銀行、トップクラスのアクワイアラー、決済処理業者、PayFac、PSP、小売業者、フィンテック企業に採用されているフルスタックのデジタル決済ソフトウェアプラットフォームです。あらゆる加盟店のカテゴリーや規模、複数のビジネスモデル、カード決済と非カード決済（デジタル通貨、電子財布、燃料リットル、通話時間、サステナビリティポイントなどの準通貨を含む）をすべてサポートしています。Way4は、設定可能なオムニチャネルリアルタイムプラットフォームとして構築されており、大手アクワイアラーが数ヶ月以内に新たな決済ソリューションを立ち上げ、数週間以内に新製品や価格モデルを導入することを可能にします。また、最大200万加盟店を有する大規模なクロスボーダーポートフォリオに対して、高い可用性を維持します。

私たちとしては、OpenWayが市場ガイドに選定されたことは、Gartnerが市場ガイドで定義された範囲内でこれらの基準を満たすベンダーを特定したことを反映していると考えています。

Gartner免責事項

Gartner、デジタルコマース決済プラットフォーム市場ガイド、Debbie Buckland、Peter Ryan、2026年1月12日

GARTNERは、Gartner, Inc. および/またはその関連会社の商標です。Gartnerは、自社の調査文書に掲載されたベンダー、製品、サービスを推奨するものではなく、また、テクノロジーの利用者に対して、最高の格付またはその他の指定を受けたベンダーのみを選択するよう助言するものでもありません。Gartnerの調査文書は、Gartnerの調査組織の意見を元に構成されており、事実の記述として解釈されるべきではありません。Gartnerは本リサーチに関して、明示または黙示を問わず、商品性または特定目的への適合性を含む一切の保証を否認します。

