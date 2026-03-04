Gartner® reconnaît OpenWay Group dans son étude et guide 2026 pour le marché des plateformes de paiement pour le commerce électronique.

MONT-SAINT-GUILBERT, Belgique, 4 mars 2026 /PRNewswire/ -- OpenWay est identifié comme fournisseur représentatif dans le nouveau guide marché Gartner® Market Guide 2026 for Digital Commerce Payment Platforms.

Comme le souligne Gartner, « les leaders du commerce électronique en charges des paiements en ligne et mobiles sont encouragés à consulter ce guide afin de mieux appréhender un marché complexe et en évolution rapide, et d'obtenir une vue d'ensemble des fournisseurs et de leurs plateformes ».

Gartner® Recognizes OpenWay Group in the 2026 Market Guide for Digital Payment Platforms

Dans ce rapport, OpenWay est reconnu comme un fournisseur représentatif pour sa plateforme Way4 Merchant Acquiring.

Selon Gartner, le marché des paiements pour le commerce électronique demeure à la fois complexe et dynamique. Si certains segments tels que le traitement en gros, les pages de paiement hébergées et la tokenisation ont atteint leur maturité, le marché continue d'évoluer. Gartner indique aussi que le marché mondial du commerce de détail électronique devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 6,3 % entre 2025 et 2030, pour atteindre une taille de marché de 4 964 milliards de dollars d'ici 2030, contre 3 660 milliards de dollars en 2025.

Dans ce contexte, Gartner recommande aux entreprises de considérer les paiements comme une fonction stratégique et de sélectionner les fournisseurs avec attention capables de faire générer des revenus additionnels et d'améliorer la rentabilité grâce à des services à valeur ajoutée, notamment en matière d'expérience de paiement et d'optimisation des taux d'acceptation.

Le choix du fournisseur doit également prendre en compte la capacité à accompagner les évolutions futures des méthodes de paiement, des services associés et des plans d'expansion géographique sur les trois à cinq prochaines années.

Way4 Merchant Acquiring est utilisé par les principales banques internationales, les acquéreurs de premier plan, les processeurs de paiement, les PayFacs, les PSP, les détaillants et les fintechs. Elle couvre toutes les catégories et tailles de commerçants, de multiples modèles commerciaux et supporte à la fois les paiements par carte et les paiements numériques alternatifs , incluant les portefeuilles électroniques, les monnaies numériques et autres monnnaies életroniques telles que le carburant, l'airtime ou les points de fidélité.

Conçue comme une plateforme logicielle de paiement électronique omnicanale, configurable en temps réel, Way4 prend en charge un large éventail de scénarios de paiement dans les écosystèmes de commerce électronique. Grâce à son architecture évolutive, Way4 permet aux grands acquéreurs de déployer de nouvelles solutions de paiement en quelques mois et d'introduire de nouveaux produits ou modèles de tarification en quelques semaines, tout en maintenant une haute disponibilité pour des portefeuilles clients transfrontaliers de grande échelle pouvant compter jusqu'à 2 millions de commerçants.

L'inclusion d'OpenWay dans ce guide reflète la reconnaissance par Gartner du positionnement de l'entreprise au regard des critères définis dans ce Guide marché.

Gartner Disclaimer

Gartner, Market Guide for Digital Commerce Payment Platforms, Debbie Buckland, Peter Ryan, 12 janvier 2026

GARTNER est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales. Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs les mieux notés ou désignés. Les publications de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2921153/OpenWay_Gartner.jpg