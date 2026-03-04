Gartner® reconoce a OpenWay Group en la Guía de Mercado 2026 de Plataformas de Pago de Comercio Digital

MONT-SAINT-GUILBERT, Bélgica, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- OpenWay está incluido en la Guía GartnerMarket 2026 para plataformas de pago de comercio digital.

Como señaló Gartner, "los líderes del comercio digital responsables de los pagos móviles y en línea deben utilizar esta Guía de mercado para comprender este mercado complejo y en rápida evolución, así como el panorama de plataformas de proveedores relacionados".

Gartner® Recognizes OpenWay Group in the 2026 Market Guide for Digital Payment Platforms

En el informe, Gartner identificó a OpenWay como proveedor representativo de su producto, la plataforma Way4 Merchant Acquiring.

El informe afirma que el mercado de pagos del comercio digital sigue siendo complejo y dinámico. Si bien ciertos segmentos, como el procesamiento mayorista, las páginas de pago alojadas y la tokenización, han alcanzado la madurez, el mercado continúa evolucionando. Gartner señala que se prevé que el mercado mundial de comercio electrónico minorista crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,3 % de 2025 a 2030, alcanzando un tamaño de mercado de 4.964 billones de dólares para 2030, frente a los 3.660 billones de dólares en 2025. En este contexto, Gartner recomienda que las organizaciones traten los pagos como una función comercial estratégica y seleccionen proveedores que brinden oportunidades para aumentar los ingresos y las ganancias a través de servicios de valor agregado que les permitan gestionar la experiencia de pago y optimizar las tasas de aceptación. Deben garantizar que el proveedor seleccionado pueda respaldar la estrategia de pago actual y futura de la empresa validando el soporte del mercado, los métodos de pago y los servicios que requiere la empresa. Además, se recomienda incluir en esa estrategia planes de expansión geográfica que afecten los pagos durante los próximos tres a cinco años.

Way4 es una plataforma que admite diversos escenarios de pago en ecosistemas de comercio digital.

Way4 Merchant Acquiring es una plataforma de software de pagos digitales completa utilizada por los principales bancos mundiales, adquirentes de primer nivel, procesadores de pagos, PayFacs, PSP, minoristas y fintechs. Admite todas las categorías y tamaños de comerciantes, múltiples modelos de negocio y pagos con y sin tarjeta, incluidas monedas digitales, billeteras e instrumentos cuasidineros, como litros de combustible, tiempo aire o puntos de sostenibilidad. Creada como una plataforma omnicanal configurable en tiempo real, Way4 permite a los grandes adquirentes lanzar nuevas soluciones de pago en cuestión de meses e introducir nuevos productos o modelos de precios en semanas, manteniendo al mismo tiempo una alta disponibilidad para carteras transfronterizas a gran escala de hasta 2 millones de comerciantes.

Creemos que la inclusión de OpenWay refleja la identificación de Gartner de proveedores que cumplen con estos criterios dentro del alcance definido de la Guía de Mercado.

Descargo de responsabilidad de Gartner

Gartner, Guía de mercado para plataformas de pago de comercio digital, Debbie Buckland, Peter Ryan, 12 de enero de 2026

GARTNER es una marca comercial de Gartner, Inc. y/o sus afiliados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no recomienda a los usuarios de tecnología que seleccionen sólo aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2921153/OpenWay_Gartner.jpg