ORACLE NetSuite亞太區及日本前全球副總裁/總經理加入新加坡數字綠色交易所集團科技公司（MVGX Tech）擔任首席執行官，拓展為實現淨零排放Carbon Connect Suite產品

MVGX Tech主要平台產品Carbon Connect Suite涉及范圍1, 2和3碳排放計量，讓企業可以管理其碳資產負債表，以全面了解自己的可持續發展工作。它幫助企業遵守新出現的監管要求，如歐盟的碳邊境調節機制（Carbon Border Adjustment Mechanism，簡稱「CBAM」），其中包括強制性披露。Carbon Connect Suite還支持碳信用項目的開發，提供碳信用額發放、上市、登記和交易的軟件系統及服務。

Carbon Connect Suite是與BSI和TÜV-SÜD等國際公認ISO認證機構合作開發的，可確保碳計算的最高效率、嚴謹性和可信度，並符合國際標准。

Carbon Connect Suite的與眾不同之處在於其技術，它提供可核查、高完整性的數據。這得益於MVGX Tech專有的非同質化數字孿生技術（Non-Fungible Digital Twin，簡稱「NFDT®」）技術，該技術可對與碳足跡和碳信用額相關的所有交易和數據進行可審計的透明追蹤。

MVGX TECH董事長白波博士表示：「潘先生潘先生在拓展技術平台方面擁有豐富的經驗和優異的業績記錄，使他非常適合帶領MVGX Tech進入下一個發展階段。隨著全球企業對實現淨零排放的需求日益增長，潘先生的專業知識將成為我們的寶貴財富，確保Carbon Connect Suite滿足並超出客戶的期望。他的戰略眼光和領導能力無疑將推動MVGX Tech達到新的高度，進一步鞏固我們在近零排放管理領域的領導者地位。」

「新加坡數字綠色交易所集團（MVGX）致力於提供無縫、有效的去碳化解決方案。潘先生潘先生的任命彰顯了我們對這一使命的執著追求。在他的領導下，我們相信MVGX Tech將繼續創新和擴張，通過強大、安全、綜合的解決方案，幫助全球更多企業實現淨零碳排放。」

MVGX Tech首席執行官潘傑君表示：「我很榮幸能加入MVGX Tech，這是一家走在解決'實現淨零排放'這一當代關鍵挑戰的前沿的公司。MVGX Tech有著創新和創業文化，這對解決復雜的全球問題至關重要。我很高興能領導這個才華橫溢的團隊，為我們大膽的願景貢獻力量，對世界的脫碳努力產生重大而切實的影響。」

「有機會幫助企業向淨零碳過渡，既是一種重大責任，也是一種殊榮。MVGX Tech的平台具有獨特的優勢，可以為這個挑戰提供全面有效的解決方案。我期待利用我在技術和平台擴展方面的經驗推動MVGX Tech的發展，確保我們的解決方案在應對氣候變化的努力中產生重大影響。」

MVGX Tech是新加坡數字綠色交易所集團（MVGX Holdings）的子公司。除MVGX TECH以外，該集團公司亦包括新加坡數字綠色交易所（MVGX），MVGX是新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore）批准的「交易所運營商」(Recognised Market Operator)，專注於綠色資產證券化和交易，並同時也是獲准開展經紀和托管服務的資本市場服務 (Capital Market Services) 牌照。

欲了解有關MVGX Tech及其解決方案的更多信息，以及了解新加坡數字綠色交易所集團的整體服務，請訪問https://www.mvgx.com/。

關於新加坡數字綠色交易所集團（ MVGX Holdings ）

新加坡數字綠色交易所集團（MVGX集團）成立於2018年，總部位於新加坡，是一家領先的數字綠色金融科技集團，提供受監管的金融服務和端到端碳軟件即服務的解決方案，幫助實現更加包容、更可持續的未來。集團旗下新加坡數字綠色交易所（MVGX）持有新加坡金融管理局頒發的牌照，包括「交易所運營商」牌照（RMO）、「資本市場服務」牌照（CMSL）和「大型支付機構」牌照（MPI）。

MVGX集團憑借旗下公司的碳軟件即服務(Carbon SaaS)軟件和產品、自願碳信用和綠色資產證券化和通証化，數字綠色交易所發行和交易，以及有28億美金在管規模的綠色影響力投資，致力於成為客戶净零排放過程中的重要合作伙伴，幫助客戶完成定義、測量、減緩、抵消、認證、融資和二級市場交易等階段。

關於新加坡數字綠色交易所集團科技公司（ MVGX Tech ）

MVGX Tech是一家總部位於新加坡的碳軟件即服務 (SaaS) 公司，旨在幫助企業、政府以及各種機構在去碳化歷程的每個階段采取行動。MVGX Tech的產品、服務和軟件整合在Carbon Connect Suite下，專注於碳監測、報告和核查 (MRV) 以及去碳化評級、碳信用開發和發放、碳信用上市和登記以及碳信用交易。Carbon Connect Suite由MVGX Tech專有的區塊鏈技術提供支持，包括非同質化數字孿生技術 (NFDT®) 和數字碳信用 (CNT®)。

SOURCE MVGX Tech Pte Ltd