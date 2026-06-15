連獲兩項權威認可！PhotonPay光子易助力全球化企業構建長期競爭力

由界面財聯社發佈的「中國企業全球影響力年度案例」通過「數據評估+專家評審」雙輪機制，遴選中國企業全球化進程中具有代表性與示範價值的實踐樣本。其中，「新質服務商」重點考量專業支撐力、跨境解決力、全球適配力與產業賦能力。PhotonPay光子易獲評該榮譽，既是對公司全球化服務能力與專業積澱的肯定，也印證了其以系統化金融能力支撐全球化企業持續創造長期價值的實踐成果。

自成立以來，PhotonPay光子易始終從全球化企業的實際經營場景出發，圍繞「下一代全球支付操作系統」的核心定位，持續完善全球賬戶、全球收單、全球分發、全球發卡、匯兌管理及嵌入式金融等產品能力。依托覆蓋全球 200 多個國家和地區的服務網絡，PhotonPay光子易將分散於多市場、多幣種、多場景中的支付與資金管理能力，整合為可協同、可擴展、可管理的一體化服務體系，幫助企業提升全球資金流轉效率、資金可視性與運營協同水平。

伴隨全球業務持續拓展，PhotonPay光子易同步推進牌照佈局、本地運營與風險治理體系建設，已在北美、歐洲、中東及亞太等核心市場建立合規網絡，並通過 PCI-DSS Level 1 及SOC 2 Type I 安全認證。同時，PhotonPay光子易將客戶身份識別、交易監測、反欺詐、反洗錢及資金安全管理貫穿業務全流程，為企業跨區域經營與規模化發展提供透明、可信、穩健的金融支撐。

此外，PhotonPay光子易已將 AI 能力嵌入風險管理、交易處理與資金運營等關鍵環節，應用於欺詐識別、交易監控、智能匯兌、支付路徑優化及運營管理，持續提升系統的實時響應、分析判斷與風險處置能力，推動全球支付服務向更安全、高效、智能的方向演進。

PhotonPay光子易創始人兼 CEO Lewison表示：「全球化企業正在進入多市場協同與智能化運營並行的新階段。隨著 AI 逐步參與需求理解、方案判斷與任務執行，支付也將從交易末端走向業務流程之中，具備更強的實時響應、可信執行與自主協同能力。我們將持續探索智能體支付、可編程金融與實時資金管理等前沿方向，推動下一代全球支付操作系統向更智能、更自主的形態演進，為企業全球經營創造更多可能。」

面向未來，PhotonPay光子易將繼續立足企業全球化經營需求，深化全球金融與支付基礎設施建設，加快 AI 與數字技術在支付鏈路及資金運營中的融合應用，推動金融科技從交易支持走向系統賦能，為企業連接全球市場、提升經營效率與構建長期競爭力提供更堅實的支撐。

SOURCE PhotonPay