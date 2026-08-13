朱拉隆功大學復興珍稀Piphat Dukdamban合奏樂 守護泰國音樂文化遺產

曼谷2026年8月13日 /美通社/ -- 近四十年來，朱拉隆功大學(Chulalongkorn University)持續牽頭開展piphat dukdamban保護工作。這是一個音色柔和溫潤的珍稀泰國古典樂合奏樂種，學校通過教學研究和公開演出，讓這一獨特的音樂傳統得以代代傳承。

每年3月26日校慶活動期間，學校都會舉辦專場演出，這也是公眾為數不多能一睹這項近乎失傳音樂技藝的機會。今年的演出邀請了150餘名樂手、演唱者與舞者，全體演職人員為了本次展演籌備了三個多月。