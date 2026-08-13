朱拉隆功大學復興珍稀Piphat Dukdamban合奏樂 守護泰國音樂文化遺產

新聞提供者Chulalongkorn University Communication Center
13 8月, 2026, 15:10 CST
曼谷2026年8月13日 /美通社/ -- 近四十年來，朱拉隆功大學(Chulalongkorn University)持續牽頭開展piphat dukdamban保護工作。這是一個音色柔和溫潤的珍稀泰國古典樂合奏樂種，學校通過教學研究和公開演出，讓這一獨特的音樂傳統得以代代傳承。
每年3月26日校慶活動期間，學校都會舉辦專場演出，這也是公眾為數不多能一睹這項近乎失傳音樂技藝的機會。今年的演出邀請了150餘名樂手、演唱者與舞者，全體演職人員為了本次展演籌備了三個多月。
傳統piphat合奏樂多用於泰國祭祀儀式與孔劇(khon)表演，音色明亮雄渾；與之不同的是，piphat dukdamban曲風柔和厚重、韻味雅致。該合奏形式誕生於拉瑪五世統治時期：Narisara Nuvadtivongs親王借鑒歐洲歌劇思路，改良傳統piphat管絃樂團，選用音色更舒緩的樂器，並輔以全新編曲技法。此後，Chao Phraya Thewet Wongwiwat進一步創新舞台表演形式，演員邊演邊唱，打造出泰式歌劇劇目，專供來訪外賓觀賞。
19世紀末，這項藝術曾盛極一時；但隨著Dukdamban Theatre停業，加上社會環境變遷，舞台演出機會銳減，該技藝逐步走向沒落。至20世紀中葉，掌握這門技藝的從業者已寥寥無幾。
1985年，為籌備普密蓬-阿杜德國王六十大壽慶典，朱拉隆功大學正式啟動專項傳承復興項目，這項技藝的搶救工作自此拉開序幕。學校集結泰國頂尖音樂學者與民樂宗師，整理記錄全套曲譜，並培育新一代演奏傳承人。自1987年起，piphat dukdamban每年在校內固定公演，現已成為該校標誌性文化活動。
朱拉隆功大學藝術與文化辦公室主任Kunchit Jitratan表示，傳承piphat dukdamban，既需要技藝精湛的樂手、機構的長期扶持，也離不開願意守護這項傳統的觀眾。朱拉隆功大學力求兼顧這三大要素，將該樂種的曲目納入美術與應用藝術學院課程體系，確保每一位泰國音樂專業學生都能修習這門技藝。學校依托藝術與文化辦公室，還館藏泰國規模最完備的泰國音樂資源庫之一，涵蓋樂器、錄音資料、研究文獻、影像照片以及檔案文件，面向公眾開放查閱。
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SOURCE Chulalongkorn University Communication Center
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