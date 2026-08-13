バンコク、2026年8月13日 /PRNewswire/ -- 40年近くにわたり、Chulalongkorn Universityは、柔らかくまろやかな音色で知られる希少なタイ古典音楽の合奏形態、ピーパート・ドゥクダンバンの保存活動を主導し、教育、研究、公開演奏を通じて、この独自の音楽の伝統が次世代へと受け継がれるよう尽力してきました。

大学の創立記念行事の一環として毎年3月26日に披露されるこの公演は、忘れ去られかけているこの音楽の伝統を一般の人々が体験できる数少ない機会の一つとなっています。今年のイベントには、150人を超える演奏家、歌手、ダンサーが出演し、この公演に向けて3カ月以上にわたり準備を重ねました。

Chulalongkorn University、タイの音楽遺産を守るため、希少なピーパート・ドゥクダンバンの伝統を復興

タイの儀式やコーンの公演でよく耳にする伝統的なピーパートの明るく力強い音色とは異なり、ピーパート・ドゥクダンバンは、柔らかく、深みがあり、洗練された音色で知られています。このアンサンブルは、King Rama Vの治世下で、Prince Narisara Nuvadtivongsがヨーロッパのオペラから着想を得て、より穏やかな音色の楽器や新たな音楽的工夫を取り入れ、伝統的なピーパート楽団を再編したことで誕生しました。Chao Phraya Thewet Wongwiwatはその後、演者が演技と歌の両方を行う新たな演劇形式を考案し、来訪する外国要人向けのタイ・オペラ風の公演を生み出しました。

この伝統は19世紀後半に隆盛を極めましたが、ドゥクダンバン劇場の閉鎖や社会状況の変化によって上演機会が減少し、次第に姿を消していきました。20世紀半ばまでには、この伝統の担い手はごくわずかしか残っていませんでした。

復興は、1985年にChulalongkorn UniversityがHis Majesty King Bhumibol Adulyadej The Greatの生誕60周年記念行事に向けて、保存を目的としたプロジェクトを立ち上げたことから始まりました。同大学は、第一線のタイ音楽学者や名演奏家を集め、レパートリーを記録するとともに、新世代の演奏家を育成しました。1987年以来、Chulalongkorn Universityでは毎年ピーパート・ドゥクダンバンの公演が行われ、同大学を象徴する文化的伝統となっています。

CU Office of Art and Cultureの局長Kunchit Jitratanによると、ピーパート・ドゥクダンバンを保存するには、熟練した音楽家、組織による継続的な支援、そしてこの伝統を守り続けようとする聴衆が必要です。Chulaは、これら3つすべてを確保するため、レパートリーをFaculty of Fine and Applied Artsのカリキュラムに組み込み、タイ音楽を学ぶ学生全員がこのレパートリーを学ぶようにしてきました。同大学はまた、Office of Art and Cultureを通じて、楽器、録音資料、研究資料、写真、アーカイブ文書などを収めた、タイ国内でも特に充実したタイ音楽資料コレクションの一つを所蔵しており、一般に公開しています。

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SOURCE Chulalongkorn University Communication Center