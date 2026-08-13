방콕, 2026년 8월 13일 /PRNewswire/ -- 쭐랄롱꼰 대학교가 40년에 가까운 세월 동안 부드럽고 은은한 음색으로 알려진 희귀한 태국 전통 음악 앙상블인 피팟 둑담반(piphat dukdamban)을 보존하기 위한 노력을 이끌어왔으며, 교육과 연구, 공개 공연을 통해 이 독특한 음악 전통이 계속해서 다음 세대로 전승될 수 있도록 하고 있다.

매년 3월 26일 대학교 개교 기념일 행사의 일환으로 열리는 이 공연은 이제 거의 잊혀진 이 음악 전통을 대중이 직접 경험할 수 있는 몇 안 되는 기회 중 하나가 됐다. 올해 행사에는 150명이 넘는 연주자와 성악가, 무용가들이 참여했으며, 이들은 이번 공연 준비를 위해 3개월이 넘는 시간을 투자했다.

쭐랄롱꼰 대학교, 태국 음악 유산 보존을 위해 희귀한 전통인 피팟 둑담반 되살린다

태국의 각종 의례와 콘(khon) 공연에서 흔히 들을 수 있는 밝고 강렬한 음색의 전통 피팟 앙상블과 달리, 피팟 둑담반은 부드럽고 깊이 있으며 정제된 음색으로 알려져 있다. 이 앙상블은 라마 5세(King Rama V) 재위 기간 나리사라 누왓띠왕(Narisara Nuvadtivongs) 왕자가 유럽 오페라에서 영감을 받아 더 온화한 악기와 새로운 음악적 혁신을 활용해 전통 피팟 오케스트라를 재구성하면서 등장했다. 이후 짜오프라야 테웻 웡위왓(Chao Phraya Thewet Wongwiwat)이 연기와 노래를 동시에 선보이는 새로운 연극 형식을 개발해, 외국 귀빈들을 위한 태국식 오페라 공연을 만들었다.

이 전통은 19세기 후반 크게 번성했으나 둑담반 극장(Dukdamban Theatre)의 폐쇄와 사회적 여건의 변화에 따라 공연 기회가 줄어들자 점차 자취를 감췄다. 20세기 중반에 이르러서는 이를 계승하는 이들이 얼마 남지 않게 됐다.

이 전통의 부활은 1985년 쭐랄롱꼰 대학교가 푸미폰 아둔야뎃 대왕(His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great)의 60번째 생신 기념행사를 준비하며 전담 보존 프로젝트를 시작하면서 이뤄졌다. 대학교는 태국 음악 분야의 저명한 학자들과 명인급 연주자들을 모아 레퍼토리를 기록하고 새로운 세대의 연주자들을 양성했다. 1987년 이후로 피팟 둑담반은 쭐랄롱꼰 대학교에서 매년 공연되며 대학교를 대표하는 문화적 전통으로 자리매김했다.

쭐랄롱꼰 대학교 예술문화처(CU Office of Art and Culture)의 쿤칫 짓뜨라탄(Kunchit Jitratan) 이사에 따르면, 피팟 둑담반을 보존하기 위해서는 숙련된 연주자와 지속적인 기관의 지원, 그리고 이 전통을 계속 이어가고자 하는 관객들이 필요하다. 쭐라(Chula)는 이 세 가지 요소를 모두 확보하기 위해 이 레퍼토리를 미술 및 응용 미술대학(Faculty of Fine and Applied Arts) 교과과정에 포함해 모든 태국 음악 전공 학생들이 이를 배우도록 하고 있다. 대학교는 또한 예술문화처를 통해 악기와 음반, 연구 자료, 사진, 기록 문서를 포함한 태국에서 가장 방대한 태국 음악 자료 컬렉션 중 하나를 관리하며, 이를 일반에 공개하고 있다.

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SOURCE Chulalongkorn University Communication Center