普渡機器人葫蘆Pro入圍《快公司》2024年酒店業設計創新獎提名榜單

新聞提供者

Pudu Robotics

30 7月, 2024, 22:08 CST

紐約2024年7月30日 /美通社/ -- 全球領先的服務機器人品牌普渡機器人欣然宣布，其最新服務機器人葫蘆Pro已入圍備受矚目的2024年《快公司》(Fast Company)創新設計獎(Innovation By Design Awards)酒店服務類提名榜單。

《快公司》創新設計獎旨在嘉獎各行各業具有創新性和影響力的設計作品，尤其是那些兼具創造性、功能性和積極社會影響力的項目。葫蘆Pro憑借卓越的設計和創新能力獲此殊榮，彰顯了其在提升酒店業客戶服務和運營效率方面的非凡貢獻。

KettyBot Pro has been named a Finalist in Fast Company Innovation By Design Awards 2024 in the Hospitality category.
KettyBot Pro has been named a Finalist in Fast Company Innovation By Design Awards 2024 in the Hospitality category.

葫蘆Pro是一款先進的多功能配送和營銷機器人，旨在提高酒店和餐飲服務業的運營效率和客戶體驗。葫蘆Pro擁有時尚的設計、卓越的移動性、交互式界面和自主導航功能，可無縫融入多種服務場景，包括擁擠的餐廳、豪華的酒店、繁忙的購物中心和熱鬧的娛樂場所。其創新功能不僅深得老顧客青睞，更能通過智能配送系統吸引新顧客。

這款機器人具有以下功能：

  • 沉浸式廣告展示：葫蘆Pro搭載18.5英寸大屏幕，為企業提供了一個發布個性化廣告、營銷視頻和菜單促銷的平台。
  • 卓越通行能力：最小通過間隙僅為52厘米，可輕松穿梭於狹窄通道，非常適合人流量大的餐飲和零售環境。
  • 智能托盤檢測：集成視覺傳感器和魚眼攝像頭，可以自動檢測物品拾取情況，無需人工干預即可銜接下一項任務。
  • 個性化交互體驗：對接普渡開放平台，企業可以自由定制機器人的表情、語音和內容，打造個性化的問候和主題體驗。
  • 先進的導航技術：配備新型RGBD深度攝像頭，擁有超寬視野，可顯著增強機器人探測和避開障礙物的能力，確保在擁擠的空間中平穩運行。

這些功能使葫蘆Pro能夠吸引、問候和引導顧客，同時還能產生廣告收入並減少運營開銷，使其成為繁忙酒店環境中的創新資產。

該創新設計獎接受來自全球領先企業和創新者的參賽作品，評選過程嚴苛，將從功能性、原創性、美觀性、可持續性、用戶體驗、文化影響和商業價值等多個方面對項目進行評估。葫蘆Pro將人工智能、自主導航和以用戶為中心的設計融為一體，為酒店業提供了無與倫比的解決方案，從而脫穎而出。此次入圍《快公司》提名榜單，證明了葫蘆Pro在優化酒店體驗方面的卓越表現。

普渡機器人創始人兼首席執行官張濤表示：「我們很榮幸能夠憑借葫蘆Pro獲得《快公司》的認可。這一入圍肯定了我們為酒店業打造創新、用戶友好型機器人解決方案所做的努力。葫蘆Pro旨在提高客戶滿意度和運營效率，我們很高興看到它將繼續產生積極影響。」

普渡機器人將繼續推動前瞻性解決方案的開發，樹立卓越服務新標桿。該公司將持續深耕機器人技術領域，以提高效率和改善客戶體驗，重新定義各行業的服務標准。

如需了解有關葫蘆Pro的更多信息，請訪問：https://www.pudurobotics.com/products/kettybot_pro

關於普渡機器人

普渡機器人是全球服務機器人領域的領導品牌，致力於通過創新機器人技術，提高人類生產力和生活水平。該公司專注於服務機器人的研發、制造和銷售，在全球范圍內擁有近千項授權專利，涵蓋多項核心技術。普渡機器人產品已廣泛應用於餐飲、零售、酒店、醫療、娛樂、教育和制造等多個行業。迄今為止，普渡機器人已成功向多個市場交付了近8萬台機器人，業務遍及全球60多個國家和地區。

SOURCE Pudu Robotics

來自同一來源

普渡機器人宣布將於香港成立全球研發中心與國際運營總部

普渡機器人宣布將於香港成立全球研發中心與國際運營總部

6月28日，在由香港科技園公司（HKSTP）舉辦的「先進制造重點企業意向書簽署」儀式上，全球服務機器人領導者普渡機器人正式宣布將在香港成立全球研發中心與國際運營總部並將入駐香港科技園。普渡全球研發中心的成立旨在推動服務機器人技術發展變革，通過完整的產品矩陣和領先的技術生態的研發，加速全球服務機器人行...
Pudu Robotics 在Interclean 2024上推出增強型 PUDU SH1 智慧型直立式洗地機

Pudu Robotics 在Interclean 2024上推出增強型 PUDU SH1 智慧型直立式洗地機

全球服務機器人領域的領導者普渡機器人(Pudu Robotics) 今天宣布，升級版普渡 SH1 智慧直立式洗地機在Interclean 2024上正式亮相。 PUDU SH1 的最新版本具有廣泛的增強功能，可提供全新的產品，並在設計和清潔功能方面進行了重大改進。 PUDU SH1...

探索

Image1

電腦與電子產品

Image1

電腦與電子產品

Image1

零售業

Image1

電腦硬件