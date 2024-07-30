普渡機器人葫蘆Pro入圍《快公司》2024年酒店業設計創新獎提名榜單

葫蘆Pro是一款先進的多功能配送和營銷機器人，旨在提高酒店和餐飲服務業的運營效率和客戶體驗。葫蘆Pro擁有時尚的設計、卓越的移動性、交互式界面和自主導航功能，可無縫融入多種服務場景，包括擁擠的餐廳、豪華的酒店、繁忙的購物中心和熱鬧的娛樂場所。其創新功能不僅深得老顧客青睞，更能通過智能配送系統吸引新顧客。

這款機器人具有以下功能：

沉浸式廣告展示：葫蘆Pro搭載18.5英寸大屏幕，為企業提供了一個發布個性化廣告、營銷視頻和菜單促銷的平台。

卓越通行能力：最小通過間隙僅為52厘米，可輕松穿梭於狹窄通道，非常適合人流量大的餐飲和零售環境。

智能托盤檢測：集成視覺傳感器和魚眼攝像頭，可以自動檢測物品拾取情況，無需人工干預即可銜接下一項任務。

個性化交互體驗：對接普渡開放平台，企業可以自由定制機器人的表情、語音和內容，打造個性化的問候和主題體驗。

先進的導航技術：配備新型RGBD深度攝像頭，擁有超寬視野，可顯著增強機器人探測和避開障礙物的能力，確保在擁擠的空間中平穩運行。

這些功能使葫蘆Pro能夠吸引、問候和引導顧客，同時還能產生廣告收入並減少運營開銷，使其成為繁忙酒店環境中的創新資產。

該創新設計獎接受來自全球領先企業和創新者的參賽作品，評選過程嚴苛，將從功能性、原創性、美觀性、可持續性、用戶體驗、文化影響和商業價值等多個方面對項目進行評估。葫蘆Pro將人工智能、自主導航和以用戶為中心的設計融為一體，為酒店業提供了無與倫比的解決方案，從而脫穎而出。此次入圍《快公司》提名榜單，證明了葫蘆Pro在優化酒店體驗方面的卓越表現。

普渡機器人創始人兼首席執行官張濤表示：「我們很榮幸能夠憑借葫蘆Pro獲得《快公司》的認可。這一入圍肯定了我們為酒店業打造創新、用戶友好型機器人解決方案所做的努力。葫蘆Pro旨在提高客戶滿意度和運營效率，我們很高興看到它將繼續產生積極影響。」

普渡機器人將繼續推動前瞻性解決方案的開發，樹立卓越服務新標桿。該公司將持續深耕機器人技術領域，以提高效率和改善客戶體驗，重新定義各行業的服務標准。

如需了解有關葫蘆Pro的更多信息，請訪問：https://www.pudurobotics.com/products/kettybot_pro。

關於普渡機器人

普渡機器人是全球服務機器人領域的領導品牌，致力於通過創新機器人技術，提高人類生產力和生活水平。該公司專注於服務機器人的研發、制造和銷售，在全球范圍內擁有近千項授權專利，涵蓋多項核心技術。普渡機器人產品已廣泛應用於餐飲、零售、酒店、醫療、娛樂、教育和制造等多個行業。迄今為止，普渡機器人已成功向多個市場交付了近8萬台機器人，業務遍及全球60多個國家和地區。

SOURCE Pudu Robotics