KettyBot Pro von Pudu Robotics im Finale der Fast Company 2024 Innovation by Design Awards für das Gastgewerbe

NEW YORK, 31. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, ein weltweit führender Anbieter von Servicerobotern, gibt mit Stolz bekannt, dass sein neuester Serviceroboter, der KettyBot Pro, als Finalist bei den viel beachteten 2024 Fast Company Innovation By Design Awards in der Kategorie Gastgewerbe ausgezeichnet wurde.

KettyBot Pro has been named a Finalist in Fast Company Innovation By Design Awards 2024 in the Hospitality category.

Die Innovation By Design Awards von Fast Company zeichnen innovative und effektive Designarbeiten in verschiedenen Branchen aus und würdigen Projekte, die Kreativität, Funktionalität und positive soziale Effekte miteinander verbinden. Diese prestigeträchtige Auszeichnung unterstreicht das herausragende Design und das innovative Konzept des KettyBot Pro und hebt seine Rolle bei der Verbesserung des Kundenservices und der betrieblichen Effizienz im Gastgewerbe hervor.

KettyBot Pro ist ein fortschrittlicher, vielseitiger Liefer- und Marketingroboter, der die betriebliche Effizienz und das Kundenerlebnis im Gastgewerbe und in der Gastronomie verbessern soll. Mit seinem schlanken Design, seiner überragenden Mobilität, seiner interaktiven Benutzeroberfläche und seinen autonomen Navigationsfähigkeiten fügt sich der KettyBot Pro nahtlos in verschiedene Umgebungen im Gastgewerbe ein, in belebte Restaurants ebenso wie in luxuriöse Hotels, gut besuchte Einkaufszentren und lebhafte Unterhaltungszentren. Seine innovativen Fähigkeiten begeistern Stammkunden und ziehen durch intelligente Liefersysteme neue Kunden an.



Der Roboter bietet unter anderem folgende Funktionen:

Immersive Werbung: Mit seinem großen 18,5-Zoll-Display bietet der KettyBot Pro Unternehmen eine Plattform für personalisierte Werbung, Marketing-Videos und die Anzeige von Menüs.

Geringer Platzbedarf: Mit einer minimalen Durchfahrtsbreite von nur 52 cm kann der KettyBot Pro mühelos durch enge Gänge navigieren und ist damit ideal für stark frequentierte Gastronomie- und Einzelhandelsbereiche.

Intelligente Tablett-Inspektion: Ausgestattet mit visuellen Sensoren und Fischaugenkameras kann der KettyBot Pro automatisch erkennen, wenn Gegenstände aufgenommen werden, so dass er ohne manuelles Eingreifen mit der nächsten Aufgabe fortfahren kann.

Anpassbare Interaktionen: Die Integration mit der PUDU Open Platform ermöglicht es Unternehmen, die Mimik, die Stimme und die Inhalte des Roboters anzupassen und so personalisierte Begrüßungen und themenspezifische Erlebnisse zu schaffen.

Erweiterte Navigation: Die neuen RGBD-Tiefenkameras mit ultraweitem Blickwinkel verbessern die Fähigkeit des Roboters, Hindernisse zu erkennen und ihnen auszuweichen, und sorgen auch in vollen Räumen für einen reibungslosen Betrieb.

Mit diesen Funktionen kann der KettyBot Pro Kunden ansprechen, begrüßen und leiten, während er gleichzeitig Werbeeinnahmen generiert und die Betriebskosten senkt, was ihn zu einem innovativen Aktivposten in dynamischen Gastgewerbeumgebungen macht.

Vorschläge für die Innovation By Design Awards werden von führenden Unternehmen und Innovatoren aus der ganzen Welt eingereicht. In einem strengen Auswahlverfahren werden die Projekte nach Funktionalität, Originalität, Schönheit, Nachhaltigkeit, Benutzererfahrung, kulturellem Einfluss und Geschäftswert bewertet. Der KettyBot Pro zeichnet sich durch die Integration von künstlicher Intelligenz, autonomer Navigation und benutzerorientiertem Design aus und bietet so einzigartige Lösungen für das Gastgewerbe. Die Nominierung für die Finalrunde durch Fast Company ist ein Beleg für die herausragenden Leistungen von des KettyBot Pro bei der Optimierung des Gastgewerbes.

„Wir fühlen uns geehrt, von Fast Company für unsere Arbeit mit KettyBot Pro ausgezeichnet zu werden", sagte Felix Zhang, Gründer und CEO von Pudu Robotics. „Diese Anerkennung bestätigt den Erfolg unserer Bemühungen, innovative, benutzerfreundliche Roboterlösungen für das Gastgewerbe zu entwickeln. Der KettyBot Pro wurde entwickelt, um sowohl die Kundenzufriedenheit als auch die betriebliche Effizienz zu steigern, und wir freuen uns auf die positiven Effekte, die er weiterhin haben wird."

Pudu Robotics treibt zukunftsweisende Lösungen voran und setzt neue Maßstäbe für exzellenten Service. Das Unternehmen setzt sich für die Entwicklung von Robotertechnologie ein, die die Effizienz steigert, das Kundenerlebnis verbessert und die Servicestandards in allen Branchen neu definiert.

Weitere Informationen über den KettyBot Pro finden Sie unter: https://www.pudurobotics.com/products/kettybot_pro.

Informationen zu Pudu Robotics

Pudu Robotics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Servicerobotik, hat sich zum Ziel gesetzt, die menschliche Produktivität und den Lebensstandard durch innovative Robotertechnologie zu verbessern. Pudu Robotics konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Servicerobotern und hält weltweit fast tausend autorisierte Patente, die eine breite Palette von Kerntechnologien umfassen. Die Roboter des Unternehmens werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, unter anderem in der Gastronomie, im Einzelhandel, im Gastgewerbe, im Gesundheitswesen, in der Unterhaltungsbranche, im Bildungswesen und in der Fertigung. Bis heute hat Pudu Robotics fast 80.000 Einheiten erfolgreich an eine Vielzahl von Märkten ausgeliefert und ist in mehr als 60 Ländern und Regionen weltweit vertreten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2471535/KettyBot_Pro_named_a_Finalist_Fast_Company_Innovation_By_Design.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2193118/Pudu_Logo.jpg