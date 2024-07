Le KettyBot Pro de Pudu Robotics est nommé finaliste aux prix Innovation by Design 2024 de Fast Company dans la catégorie hôtellerie

NEW YORK, 31 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, un leader mondial dans le secteur des robots de service, est fier d'annoncer que son dernier robot de service, le KettyBot Pro, a été nommé finaliste des prestigieux 2024 Fast Company Innovation By Design Awards dans la catégorie hôtellerie.

Les prix Innovation By Design de Fast Company récompensent les travaux de conception innovants dans divers secteurs d'activité, en reconnaissant les projets qui allient créativité, fonctionnalité et impact social positif. Cette reconnaissance prestigieuse souligne la conception et l'innovation exceptionnelles du KettyBot Pro, ainsi que son rôle dans l'amélioration du service à la clientèle et de l'efficacité opérationnelle dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration.

Le KettyBot Pro est un robot de livraison et de marketing avancé et polyvalent conçu pour améliorer l'efficacité opérationnelle et l'expérience client dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. Doté d'un design élégant, d'une mobilité supérieure, d'une interface interactive et de capacités de navigation autonome, le KettyBot Pro s'intègre parfaitement dans divers environnements d'accueil, notamment les restaurants bondés, les hôtels luxueux, les centres commerciaux très fréquentés et les lieux de divertissement animés. Ses capacités d'innovation ravissent les clients fidèles et en attirent de nouveaux grâce à des systèmes de livraison intelligents.



Le robot possède notamment les capacités suivantes

Publicité immersive : avec un grand écran de 18,5 pouces, le KettyBot Pro offre aux entreprises une plateforme pour des publicités personnalisées, des vidéos marketing et des promotions de menus.

Passabilité optimale : le dégagement de 52 cm du KettyBot Pro lui permet de naviguer sans effort dans les passages étroits, ce qui le rend idéal pour les environnements de restauration et de vente au détail très fréquentés.

Inspection des plateaux intelligents : équipé de capteurs visuels et de caméras fisheye, le KettyBot Pro détecte automatiquement les objets ramassés, ce qui lui permet de passer à la tâche suivante sans intervention manuelle.

Interactions personnalisables : l'intégration avec la plateforme ouverte PUDU permet aux entreprises de personnaliser les expressions, la voix et le contenu du robot, afin de fournir des messages d'accueil personnalisés et des expériences thématiques.

Navigation avancée : les nouvelles caméras de profondeur RGBD avec des angles très larges améliorent considérablement la capacité du robot à détecter et à éviter les obstacles, ce qui garantit un fonctionnement sans heurts dans les espaces encombrés.

Ces caractéristiques permettent au KettyBot Pro d'attirer, d'accueillir et de guider les clients tout en générant des revenus publicitaires et en réduisant les frais généraux, ce qui en fait un atout innovant dans les environnements dynamiques de l'hôtellerie et de la restauration.

Les prix Innovation By Design reçoivent des candidatures d'entreprises et d'innovateurs de premier plan du monde entier, avec un processus de sélection rigoureux qui évalue les projets en fonction de leur fonctionnalité, de leur originalité, de leur beauté, de leur durabilité, de l'expérience des utilisateurs, de leur impact culturel et de leur valeur commerciale. Le KettyBot Pro s'est distingué en intégrant l'intelligence artificielle, la navigation autonome et un design centré sur l'utilisateur pour offrir des solutions inégalées dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Le fait d'être nommé finaliste par Fast Company témoigne de l'excellence du KettyBot Pro dans l'optimisation de l'expérience hôtelière.

« Nous sommes honorés d'être reconnus par Fast Company pour notre travail avec le KettyBot Pro », déclare Felix Zhang, fondateur et CEO, Pudu Robotics. « Cette reconnaissance valide nos efforts pour apporter des solutions robotiques innovantes et conviviales au secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Le KettyBot Pro est conçu pour améliorer la satisfaction des clients et l'efficacité opérationnelle, et nous sommes impatients de voir l'impact positif qu'il va continuer à avoir. »

Pudu Robotics continue de proposer des solutions innovantes et d'établir de nouvelles références en matière d'excellence du service. L'entreprise s'engage à développer une technologie robotique qui améliore l'efficacité, enrichit l'expérience des clients et redéfinit les normes de service dans tous les secteurs d'activité.

