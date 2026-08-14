Quanta Computer 與 Quantinuum 攜手打造大規模量子運算的產業基礎

結合 Quantinuum 在量子運算領域的領先優勢，以及 Quanta Computer 將先進運算系統推向全球規模化生產的專業能力

雙方計畫共同開發未來數代量子電腦所需的基礎設施、系統工程與製造能力

此次合作將支援 Quantinuum 的技術發展藍圖，推動可商業部署的大規模容錯量子系統加速落地

科羅拉多州布隆菲爾德及台北2026年8月14日 /美通社/ -- 名列《財富》全球 500 大企業的先進運算與雲端基礎設施製造商 Quanta Computer（簡稱「Quanta」），與全球領先的量子運算公司 Quantinuum（納斯達克股票代碼：QNT）今日宣佈簽署合作開發協議，攜手為下一世代量子運算奠定產業化基礎。

根據協議，雙方計畫共同開發支援 Quantinuum 未來數代量子系統的關鍵硬體基礎設施，結合 Quantinuum 在量子技術領域的領先優勢，以及 Quanta 將高階複雜運算平台推向規模化生產的專業能力。

Quanta 與 Quantinuum 將共同推動現有量子系統朝可商業部署的量子電腦發展，為企業與科學研究領域廣泛採用量子運算鋪路。此次合作將加速建構可規模化擴充的量子運算基礎設施。雙方已啟動聯合工程開發，正著手設計新一代硬體基礎設施，目標是讓未來的量子電腦更具模組化、量產可行性與擴充能力。

Quantinuum 總裁暨執行長 Rajeeb Hazra 博士表示：「量子運算已來到關鍵轉折點，必須從實驗室中的物理學突破，進一步邁向可大規模部署與運作的系統製造突破。Quanta 成功將多項全球最先進的運算技術導入規模化生產，在業界享有卓越聲譽。透過此次合作，我們可望推動大規模量子運算所需的製造生態系、工程專業能力與供應鏈，與量子技術本身同步發展成熟。」

關於 Quantinuum

Quantinuum 是全球領先的量子運算公司，提供全端平台，致力讓量子運算能夠在實際應用環境中部署。Quantinuum 已完成多代離子阱量子系統的商業部署。這些系統採用成熟的 QCCD 架構，並結合創新設計與技術；以平均雙量子位元閘保真度衡量，其準確度達業界最高水準。[1] Quantinuum 目前正與製藥、材料科學、金融服務、政府及工業領域的市場領導者，以及全球各地的學術與研究機構積極合作。公司在全球擁有約 700 名員工，包括多位頂尖科學家與研究人員。其技術團隊中，超過 70% 的成員擁有博士或碩士學位。Quantinuum 總部位於美國科羅拉多州布隆菲爾德，並在美國、英國、德國、日本、卡達與新加坡設有其他營運據點。如需更多資訊，請造訪 www.quantinuum.com。

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[1] 截至 2025 年 12 月 31 日。

SOURCE Quantinuum