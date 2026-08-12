Quantinuum 與 Oracle 攜手推動 Oracle Cloud Infrastructure 混合量子運算應用

Quantinuum 最先進的量子電腦 Helios 將部署於美國的 OCI AI 數據中心，以 OCI 服務形式支援量子與 AI 混合工作負載。

Quantinuum 與 Oracle 旨在支援企業、AI 實驗室、學術界及科研機構的應用，涵蓋藥物研發、材料科學、金融建模、大規模優化及 AI 工作負載。

科羅拉多州布魯姆菲爾德及德州奧斯汀2026年8月12日 /美通社/ -- 領先的量子運算公司 Quantinuum（納斯達克股票代碼：QNT）與 Oracle 今日宣佈建立為期多年的策略合作夥伴關係，將量子運算引入 Oracle Cloud Infrastructure（OCI）。根據合作協議，OCI 客戶可透過 OCI 量子服務直接使用全球最精準的商用量子電腦 Quantinuum Helios[1]，並配合 OCI 的高效能運算（HPC）及圖像處理器（GPU）基礎設施使用。

Quantinuum 與 Oracle 將共同探索如何運用量子與 AI 混合基礎設施，應對企業面對的高密度運算挑戰，同時讓推動科學發現及教育發展的大學和研究機構更容易使用量子運算資源。是次合作體現雙方的共同願景，即企業運算的未來將建基於 AI、傳統超級運算及量子運算的融合。材料研發、藥物開發、物流、能源及金融建模等領域的不少複雜問題，已逼近現有運算架構的極限。

Quantinuum 總裁兼行政總裁 Rajeeb Hazra 博士表示：「我們相信，量子運算、AI 與高效能運算的融合，將塑造企業運算的下一階段。將 Helios 部署於 OCI 基礎設施內，為 Quantinuum 與 Oracle 帶來機會，打造高度整合而獨特的混合工作負載環境，與客戶共同探索企業應用場景，並加快推動商業應用。」

量子運算採用與傳統運算截然不同的運算方式，有潛力解決單靠傳統系統難以實際處理的問題。此外，量子運算的耗能亦遠低於超級電腦。據估計，單一 Helios 系統的耗電量不足領先超級電腦所公佈耗電量的 1%[2]，可為合適的混合工作負載提供耗電更低的輔助運算資源。

Oracle Cloud Infrastructure 執行副總裁 Mahesh Thiagarajan 表示：「AI 擴闊了機構的想像空間，而我們相信，量子運算可以進一步提升它們解決問題的能力。透過將 Quantinuum Helios 引入 Oracle Cloud Infrastructure，我們希望為開發人員提供實際可行且安全的途徑，探索如何在 Oracle Cloud Infrastructure 上運用量子運算，配合現有的 AI 及 HPC 工作負載，同時提高運算效能及能源使用效率。」

Quantinuum Helios 部署於 OCI 後，客戶毋須自行採購、安裝或操作專用硬件或特別設施，亦可透過安全的託管方式使用雲端量子運算資源。Helios 於 2025 年 11 月正式投入商業應用，是 Quantinuum 的第三代量子電腦。這套擁有 98 個物理量子位的離子阱系統，已用於採用 48 個邏輯量子位的示範項目，平均雙量子位閘保真度達 99.921%，超越廣泛引用的「三個 9」標準。Helios 專為與傳統 HPC 及 AI 環境整合運作而設。

Helios 將直接部署於 OCI 基礎設施內，預計可與現有的 OCI 運算、網絡、儲存、身分管理及數據服務無縫整合，並沿用客戶現有的管治及存取控制機制。Oracle 計劃於未來數月推出 OCI 量子服務預覽版，讓開發人員能夠更便捷地由模擬階段過渡至在真正的量子運算硬件上執行工作。計劃推出的 OCI 量子服務預計將結合 Quantinuum 的開發工具組，並支援開源混合編程框架，協助開發人員更有效率地建立、測試及完善量子與傳統運算應用程式。

開拓量子與 AI 混合運算的新機遇

Ellison Institute of Technology GBI 科學運算主管 Johannes Blaschke 表示：「我們的技術路線圖包括探索傳統與量子混合運算，以加快科學發現。量子處理器（QPU）與我們慣常使用的硬件截然不同，有望為研究帶來全新見解。因此，如 OCI 能夠同時提供 GPU 及 QPU，便可成為一站式平台，簡化新型硬件的操作，並讓研究人員專注創新，協助我們迅速由概念邁向實際應用。這有望為我們的研究揭開令人振奮的新篇章。」

IDC 全球量子研究主管 Heather West 博士表示：「隨著量子運算逐步邁向企業應用，如何簡化機構存取及整合量子資源的方式，已變得與推動硬件發展同樣重要。在私有雲環境中部署量子系統，可讓機構透過熟悉的雲端基礎設施及開發工具，將量子運算整合至現有的 AI 及 HPC 工作流程，降低採用門檻，並使量子與傳統混合運算成為企業資訊科技的實際組成部分。」

關於 Quantinuum

Quantinuum 是領先的量子運算公司，提供全棧式平台，旨在讓量子運算能夠部署於實際應用環境。公司已將多代建基於離子阱的量子系統投入商業應用。這些系統採用成熟的 QCCD 架構，並融入創新設計及功能，按平均雙量子位閘保真度計算，達到業界最高的精準度水平。[3] Quantinuum 正與製藥、材料科學、金融服務、政府及工業市場的領先機構，以及全球各地的學術與研究機構積極合作。公司在全球約有 800 名員工，當中包括頂尖科學家及研究人員。其技術團隊逾 70% 成員持有博士或碩士學位。Quantinuum 總部位於科羅拉多州布魯姆菲爾德，並在美國、英國、德國、日本、卡塔爾及新加坡設有其他設施。詳情請瀏覽 www.quantinuum.com。

關於 Oracle

Oracle 在 Oracle Cloud 提供整合式應用程式套件，以及安全、自主運作的基礎設施。有關 Oracle 的更多資訊，請瀏覽 www.oracle.com。

商標

Oracle、Java、MySQL 及 NetSuite 均為 Oracle Corporation 的註冊商標。NetSuite 是首家雲端公司，開創了雲端運算的新時代。

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[1] 按截至 2025 年 12 月 31 日的雙量子位閘保真度計算。

[2] 根據 Tchakoute, R.N. 等人（2026 年）發表的《Energy-Aware Computing in the Year 2026》，領先超級電腦的耗電功率介乎 16 兆瓦至 39 兆瓦，而單一 Helios 裝置在未計暖通空調（HVAC）系統的情況下，功率約為 60 千瓦。

[3] 截至 2025 年 12 月 31 日。

SOURCE Quantinuum