Quantinuum 公佈 2026 年第二季業績

第二季營收同比增長 279%；上調 2026 財年展望

在 Helios 上實現近五個九的邏輯保真度，鞏固在容錯技術領域的領導地位

宣佈與 Oracle 建立業界首創合作夥伴關係，將 Helios 作為 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 服務部署

透過與全球主要電子產品製造商進行戰略合作強化供應鏈

科羅拉多州布魯姆菲爾德2026年8月14日 /美通社/ -- 領先的量子運算公司 Quantinuum Inc.（納斯達克股票代碼：QNT）（以下簡稱「公司」）今日公佈了截至 2026 年 6 月 30 日的第二季財務業績。

「我們在第二季的表現彰顯了對公司戰略的有力執行。我們在研發方面取得了關鍵性突破，以推進平台路線圖的執行並提高公司的競爭地位，強化了供應鏈和製造能力，並提升了開發者生態系統的參與度」，Quantinuum 主席兼行政總裁 Rajeeb Hazra 表示。「得益於此，公司業務的商業勢頭正在加速，這反映在第二季的業績和上調的全年展望中。憑藉超過 20 億美元的現金儲備，我們既有能力加大投入以加速業務計劃的實施，亦能保持審慎的資本配置策略，從而確保實現可持續的長期增長與盈利。」

2026 年第二季財務摘要

完成業界首宗傳統首次公開招股，募資總額達 17 億美元

營收為 800 萬美元，同比增長 279%（上年同期為 200 萬美元）

GAAP 毛利率為 64.4%，較上年同期上升 27 個百分點

調整後毛利率為 62%，較上年同期下降 60 個基點

GAAP 淨虧損為 5.97 億美元，而上年同期淨虧損為 5700 萬美元

調整後 EBITDA 虧損為 6800 萬美元，而上年同期虧損為 4300 萬美元

歸屬於 A 類普通股股東的每股 GAAP 淨虧損為 1.93 美元

調整後每股淨虧損為 0.28 美元

截至 2026 年 6 月 30 日，現金及現金等價物與短期投資總額為 21 億美元

調整後 EBITDA、調整後毛利率及調整後每股淨虧損均為「非 GAAP 財務指標」項下定義的非 GAAP 財務指標。有關這些非 GAAP 財務指標與最直接可比的 GAAP 財務指標之間的調節表，請參閱本新聞稿末尾的附錄表。

第二季及近期業務亮點

商業亮點

宣佈與 Oracle 建立業界首創戰略合作夥伴關係，將 Helios 部署在 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 的 AI 數據中心，從而以 OCI 服務的形式支援混合量子 AI 工作負載。透過在 OCI 基礎設施內進行本地部署，預計 Helios 能夠與現有 OCI 運算、網絡、儲存、身份識別及數據服務無縫整合，並沿用客戶已使用的相同治理與存取控制機制。

宣佈與 HPE 達成戰略合作，旨在建立一個將量子運算與 HPC 和 AI 環境相結合的框架，並吸引企業客戶在高價值科學與工業應用場景中採用量子與傳統混合解決方案。

研發里程碑

產品技術與供應鏈

憑藉全新的 QEC 代碼系列，在 Helios 上實現了近五個九的邏輯保真度，鞏固了 Quantinuum 在容錯技術領域的領導地位。

2027 年推出 Sol 的計劃穩步推進：Sol 的離子阱晶片已完成製造並運回，目前已進入產品驗證階段。

Apollo 仍按計劃於 2029 年推出，其關鍵架構子系統已透過原型設計取得顯著進展。

與一家全球領先的電子產品製造商簽署了一項新的聯合開發協議，以共同開發下一代量子電腦所需的基礎設施、系統工程及製造能力。

與美國商務部晶片研發辦公室簽署了意向書，以加強本土供應鏈並加速美國在離子阱量子運算方面的領先地位。

生態系統

加速了 Nexus 的採用，目前已有 180 個組織利用該雲端開發者平台來構建新的量子應用。

推出了 Guppy Playpond，這是一個無障礙的 Web 環境，供開發者學習在 Guppy 中編寫和測試代碼，以增加這種新一代量子編程語言的採用。

擴展了與 Qedma 合作的 Quantinuum 創業合作夥伴計劃，將 Qedma 的錯誤抑制和緩解軟件整合到 Quantinuum 的 Nexus 平台中，為企業和科學用戶提供了額外的優化層，可提高大型複雜工作負載的準確性。

應用研究

發明了一種新的平行量子相位估計算法，能夠更快速、更精確地測定分子性質，可廣泛應用於製藥、生命科學及能源等領域。

與 NVIDIA 及一家財富 100 強製藥公司合作，展示了人工智能驅動的量子模擬如何有望增強製藥應用中的分子性質表徵。

模擬了複雜的磁性材料，精度超出最先進的傳統電腦的實際能力，可應用於改進磁浮和 MRI 系統。

財務展望

作為上市公司確立首個正式業績指引，預計 2026 年營收將在 2800 萬至 3200 萬美元之間。

2026 年第二季電話會議

Quantinuum 將於 2026 年 8 月 11 日星期二下午 5 時（美國東部時間）舉行電話會議，討論截至 2026 年 6 月 30 日的第二季業績，並提供業務最新消息。此次會議將透過網絡廣播進行現場直播，按一下此處即可收聽。

會議結束後，此次網絡直播的存檔回放將在 Quantinuum 投資者關係網站上發佈，並將保留一年。

非 GAAP 財務指標

為補充 Quantinuum 根據美國通用會計原則（「GAAP」）編制的簡明綜合財務報表，本公司採用了本新聞稿中所載的以下非 GAAP 財務指標：調整後毛利、調整後毛利率、調整後淨虧損（完全攤薄）、調整後 EBITDA 及調整後每股淨虧損（完全攤薄）。

調整後毛利以 GAAP 毛利為基礎，加回計入經營成本的股權薪酬及相關僱主稅，以及計入經營成本的折舊和攤銷。

調整後毛利率的計算方式為：調整後毛利除以淨收入。

調整後淨虧損（完全攤薄）以轉換後基準下的 GAAP 淨虧損為基礎，加回 GAAP 所得稅費用，進行調整以計入股權薪酬及相關僱主稅、首次公開招股及向上市公司報告系統過渡的相關成本、負債分類認股權證的公允價值變動，以及資產處置及減記虧損，隨後將設定的法定稅率應用於由此得出的調整後稅前虧損。對於已提列全額估值備抵的虧損，不會確認任何稅務利益，因此在呈報期間內未反映任何稅務利益。

調整後 EBITDA 以調整後淨虧損（完全攤薄）為基礎，並進一步扣除淨利息收入、折舊以及所購無形資產的攤銷。

調整後每股淨虧損（完全攤薄）的計算方式為：調整後淨虧損（完全攤薄）除以調整後股數（完全攤薄，基本及稀釋），包括流通在外的 A 類普通股加權平均股數以及 Quantinuum Holdings 的普通單位。

管理層認為這些指標為投資者提供了用於評估公司經營業績及跨期趨勢的額外資訊。Quantinuum 的業績中包含大量非現金費用，這些費用並不反映當期業務的營運成本，主要為重組完成時確認的股票薪酬以及負債分類認股權證的重新計量。這兩項費用均由會計觸發因素和外部輸入驅動，而非源自營運活動。作為一家處於商業化早期階段的企業，Quantinuum 各期的業績也會受到個別合約的簽署時間影響。將基礎營運業績與非現金及過渡項目分離的指標有助於投資者評估跨期趨勢。

Quantinuum 的 Up-C 結構意味著歸屬於 Quantinuum Inc. 的 GAAP 淨虧損僅反映了 A 類股所對應的經濟權益份額。以轉換後、完全攤薄的基準列報調整後業績，能夠反映整個經濟實體的全貌，這也是管理層評估業績及進行業務管理的方式。管理層利用這些指標進行內部規劃和預測、評估營運業績以及制定預算。

這些非 GAAP 財務指標為補充性指標，並非依據 GAAP 編製。這些指標不應被單獨考慮，也不應被視為依據 GAAP 編製的最直接可比的財務資訊的替代品。Quantinuum 的非 GAAP 指標可能與其他公司使用的類似標題指標有所不同，因此可能不具可比性。投資者應查閱調節表，而不應依賴任何單一財務指標來評估公司的業務。

本新聞稿最後的表格列示了各項非 GAAP 財務指標與其最直接可比 GAAP 財務指標之間的調節表。

關於 Quantinuum

Quantinuum 是一家領先的量子運算公司，提供了一個旨在實現量子運算在實際環境中部署的全端平台。公司基於成熟的 QCCD 架構，實現了多代離子阱量子系統的商業化部署，並採用新穎的設計與功能，實現了以平均雙量子位閘保真度衡量的業界最高精度水平。[1] Quantinuum 與製藥、材料科學、金融服務、政府及工業領域的市場領導企業，以及全球學術和研究機構保持著積極的合作關係。公司在全球擁有約 800 名員工，其中包括頂尖科學家和研究人員。其技術團隊中，超過 70% 的成員擁有博士或碩士學位。Quantinuum 總部位於科羅拉多州布魯姆菲爾德，並在美國、英國、德國、日本、卡塔爾及新加坡設有其他設施。如需更多資訊，請瀏覽：www.quantinuum.com。

Quantinuum 網站上的資訊發佈

投資者及其他相關方請注意，Quantinuum 定期透過向 SEC 提交的文件、新聞稿、公開電話會議、網絡直播以及 Quantinuum 投資者關係網站，向投資者和市場公佈重大資訊。雖然公司在 Quantinuum 投資者關係網站上發佈的資訊並非全部屬於重大資訊，但其中部分資訊可能被視為重大資訊。因此，公司建議投資者、媒體及其他關注 Quantinuum 的人士查閱其在 ir.quantinuum.com 網站上共享的資訊。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1995 年私人證券訴訟改革法案》定義的前瞻性陳述。這些陳述基於 Quantinuum 管理層目前的信念和期望，並受重大風險和不確定性的影響。實際結果可能與前瞻性陳述中的內容存在重大差異。本新聞稿中所作的任何非歷史事實性陳述，包括關於我們的信念、預期和展望的陳述，均屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述包括有關未來可能或預期的經營業績的資訊，其中包括我們的業績指引以及對業務計劃和策略的描述。這些陳述通常包含「預期」、「期望」、「指引」、「建議」、「計劃」、「相信」、「打算」、「估計」、「目標」、「規劃」、「應該」、「可能會」、「會」、「可能」、「將」、「預測」、「展望」、「潛在」、「繼續」、「尋求」、「預計」等詞語或這些詞語的否定形式及其他類似表達。

可能導致實際結果與前瞻性陳述中所述內容存在重大差異的因素包括但不限於：我們開發、商業化量子運算軟硬件產品並獲得市場認可的能力；量子運算行業的發展速度及發揮商業量子優勢的時機；我們吸引並留住量子運算系統及量子運算即服務產品客戶的能力；技術過時或競爭性量子運算技術（包括超導、光子或其他模式）出現帶來的風險；我們對專業組件（包括我們的阱離子量子系統所需的組件）主要供應商和製造商的依賴；我們擴大量子電腦及相關係統生產規模的能力；我們保護知識產權和專有技術的能力；開發下一代量子運算能力所涉及的巨額研發成本；我們在競爭激烈的勞動力市場吸引和留住高技能科學家、工程師及其他人員的能力；影響量子技術的政府資金、出口管製或法規的變化；商業應用的時間和範圍的不確定性；網絡安全風險和敏感客戶數據的保護；以及宏觀經濟狀況、地緣政治動盪及其對我們業務和營運的潛在影響。有關這些風險及其他可能影響公司前瞻性陳述的風險的更多資訊，請參閱公司向美國證券交易委員會提交的文件中討論的風險因素，因為該等風險因素可能會不時更新。您應根據這些風險和不確定性因素，評估本新聞稿中所提出的所有前瞻性陳述。除非適用法律或法規要求，公司並無計畫或義務更新、修改或撤回本新聞稿中的任何前瞻性陳述。

[1] 截至 2025 年12 月 31 日。

附錄













簡明綜合營運報表（未經審計） （金額單位：千美元，股份及每股數據除外）





因四捨五入，各項金額加總可能不等於合計數。 截至 6 月 30 日止三個月， 截至 6 月 30 日止六個月， 2026 2025 2026 2025 收入 — 淨額 7,998 2,108 13,235 21,193 成本和費用：

經營成本 10,312 1,205 11,424 2,670 攤銷費用 4,185 2,839 8,370 5,678 研發費用 — 淨額 367,292 39,667 421,951 75,440 銷售及營銷開支 29,328 3,413 43,064 6,802 一般及行政開支 151,907 6,071 160,603 11,569 總成本和費用 563,024 53,195 645,412 102,159 經營虧損 (555,026) (51,087) (632,177) (80,966) 利息收入 — 淨額 (4,719) (999) (9,483) (2,343) 認股權證負債公允價值變動虧損 47,615 6,400 111,815 7,800 其他（收入）/費用 — 淨額 (1,971) 429 (2,013) 800 稅前虧損 (595,951) (56,917) (732,496) (87,223) 稅務費用 569 — 617 183 虧損淨額 (596,520) (56,917) (733,113) (87,406) 減：交易前歸屬於 Quantinuum（開曼群島）的淨虧損 (110,087) 不適用 (246,680) 不適用 減：歸屬於非控股權益的淨虧損 (421,015) 不適用 (421,015) 不適用 歸屬於 Quantinuum Inc. 的淨虧損 (65,418) 不適用 (65,418) 不適用 歸屬於 A 類普通股股東的每股淨虧損 － 基本及稀釋 ¹ (1.93) 不適用 (1.93) 不適用 用於計算歸屬於 A 類普通股股東的每股淨虧損（基本及稀釋）的加權平均股數¹ 33,914,995 不適用 33,914,995 不適用













(1) 表示 2026 年 6 月 5 日至 2026 年 6 月 30 日期間 A 類普通股每股淨虧損及 A 類普通股加權平均股數，該期間涵蓋「附註 1 － 組織概況」中所定義的交易生效期及隨後的時段。有關更多詳情，請參閱「附註 14 — 每股淨收益」。







簡明綜合資產負債表（未經審計） （金額單位：千美元） 因四捨五入，各項金額加總可能不等於合計數。 2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 資產 流動資產： 現金及現金等價物 2,106,686 762,642 應收帳款 3,348 5,068 應收相關方款項 532 604 租賃投資淨額（流動部分） 5,773 5,773 其他流動資產 32,357 27,754 流動資產總值 2,148,696 801,841 物業及設備 — 淨額 150,611 120,965 使用權資產 30,911 10,000 商譽 769,631 784,822 其他無形資產 — 淨額 105,105 114,282 租賃投資淨額（非流動部分） 7,216 10,102 預付相關方款項（非流動部分） 14,136 — 其他資產 — 淨額 3,665 3,613 資產總值 3,229,971 1,845,625 負債 流動負債： 應付賬款 29,393 10,620 應付相關方款項 52 1,273 應計負債 109,286 44,358 流動負債總值 138,731 56,251 認股權證負債 — 38,400 應付許可費（非流動部分） 55,345 55,345 非流動經營租賃負債 29,860 7,143 其他負債 681 893 臨時股權 A 系列可轉換可贖回優先股，每股面值 0.0001 元；截至 2025 年 12 月 31 日，授權股份為 31,983,034 股；截至 2025 年 12 月 31 日，已發行及流通股份為 23,119,001 股；截至 2025 年 12 月 31 日，清盤優先股金額為 423,540 美元 — 288,129 A-1 系列可轉換可贖回優先股，每股面值 0.0001 元；截至 2025 年 12 月 31 日，授權、已發行及流通在外的股份為 28,016,966 股；截至 2025 年 12 月 31 日，清盤優先股金額為 479,930,628 美元 — 400,978 B 系列可轉換可贖回優先股，每股面值 0.0001 元；截至 2025 年 12 月 31 日，授權股份為 31,753,266 股；截至 2025 年 12 月 31 日，已發行及流通股份為 31,336,698 股；截至 2025 年 12 月 31 日，清盤優先股金額為 878,367,645 美元 — 824,834 股東權益/Quantinuum（開曼群島）股權 Quantinuum（開曼群島）股權 — 173,652 優先股，每股面值 0.0001 美元；截至 2026 年 6 月 30日，授權股份為 20,000,000 股；截至 2026 年 6 月 30 日，無已發行及流通在外的股份 — — A 類普通股，每股面值 0.0001 美元；截至 2026 年 6 月 30 日，授權股份為 2,000,000,000 股；截至 2026 年 6 月 30 日，已發行及流通股份為 36,134,196 股 3 — B 類普通股，每股面值 0.0001 美元；截至 2026 年 6 月 30 日，授權股份為 2,000,000,000 股；截至 2026 年 6 月 30 日，已發行及流通股份為 226,771,877 股 23 — 額外實收資本 480,105 — 累計其他綜合（虧損）收入 (1,631) — 累積虧損 (65,418) — 歸屬於 Quantinuum Inc. / Quantinuum（開曼群島）的股權總額 413,082 173,652 非控股權益 2,592,272 — 權益總額 3,005,354 173,652 負債及權益總額 3,229,971 1,845,625

簡明綜合現金流量表（未經審計） （金額單位：千美元） 因四捨五入，各項金額加總可能不等於合計數。 截至 6 月 30 日止六個月， 2026 2025 經營活動的現金流量： 虧損淨額 (733,113) (87,406) 調節經營活動所使用淨現金的調整項目 折舊和攤銷 18,460 14,851 非現金租賃費用 230 1,395 銷售型租賃下的銷售 — (16,526) 股票薪酬費用 447,454 — 認股權證負債公允價值變動虧損 111,815 7,800 資產處置及減記（收益）/虧損 (10) 901 利息開支 4 4 外匯（收益）/虧損 — 淨額 62 (15) 獲取量子運算硬件 4,648 2,991 營運資產及負債變動 應收帳款 1,690 1,843 應收相關方款項 38 229 其他流動資產 (11,082) 565 租賃投資淨額 2,886 2,886 預付相關方款項（非流動部分） (14,136) — 其他資產 — 淨額 472 1,516 應付賬款 15,463 4,387 應付相關方款項 (710) (534) 應計負債 26,943 (746) 其他負債 (199) 79 經營活動使用的現金淨額 (129,085) (65,780) 投資活動的現金流量： 資本支出 (39,177) (37,721) 用於投資活動的現金淨額 (39,177) (37,721) 融資活動的現金流量： 普通股發行所得款項 1,628,774 — 普通股票發行成本 (23,534) — 就股票薪酬所繳納的預扣稅 (91,984) — 融資活動所提供的現金淨額 1,513,256 — 匯率變動對現金及現金等價物的影響 (951) 23 現金及現金等價物增加（減少）淨額 1,344,044 (103,478) 期初現金及現金等價物 762,642 172,343 期末現金及現金等價物 2,106,686 68,865 非現金投資及融資活動： 未付物業及設備購置款項 9,227 8,348 未繳股票薪酬預扣稅 38,692 — 未付發行費用 5,672 — 透過無現金行使認股權證所發行股份的價值 150,215 —

GAAP 毛利與調整後毛利的調節表（未經審計） （金額單位：千美元，百分比除外） 因四捨五入，各項金額加總可能不等於合計數。 截至 6 月 30 日止三個月，

截至 6 月 30 日止六個月， 2026 2025 2026 2025 收入淨額 7,998 2,108 13,235 21,193 收入成本 10,312 1,205 11,424 2,670 所購無形資產的攤銷，經營成本部分 ¹ 2,839 2,839 5,679 5,679 GAAP 毛利 (5,153) (1,936) (3,868) 12,844 GAAP 毛利率 (64,4％) (91.8％) (29.2％) 60.6 % 加回：股權薪酬及相關僱主稅 ² 6,573 — 6,573 — 加回：折舊和攤銷 ³ 3,515 3,249 7,039 6,579 調整後毛利 4,935 1,312 9,744 19,423 調整後毛利率 61.7％ 62.3％ 73.6％ 91.6％

























(1) 我們的簡明綜合營運報表將所購無形資產的攤銷列為單獨一行，且未列示毛利小計。此表格中列示的金額為該明細行中歸屬於經營成本的部分，並根據相關資產進行了分攤。經營成本以所報告的金額列示。其餘部分計入研發費用。

(2) 表示股票薪酬費用及股權歸屬時產生的僱主薪金稅，每種情況均歸屬於經營成本。截至 2026 年 6 月 30 日的三個月和六個月期間，僱主薪金稅分別為 242 和 242，而上年同期為 0。這些金額是 GAAP 淨虧損調節表中所列示的股權薪酬及相關僱主稅項調整的一部分。

(3) 表示歸屬於經營成本的物業及設備折舊和所購無形資產的攤銷。

GAAP 淨虧損與調整後淨虧損、調整後 EBITDA 及調整後每股收益的調節表（未經審計） （金額單位：千美元，股份及每股金額除外） 因四捨五入，各項金額加總可能不等於合計數。 截至 6 月 30 日止三個月， 截至 6 月 30 日止六個月， 2026 2025 2026 2025 分子 歸屬於 Quantinuum Inc. 的淨虧損 (65,418) 不適用 (65,418) 不適用 減：交易前歸屬於 Quantinuum（開曼群島）的淨虧損 (110,087) 不適用 (246,680) 不適用 減：歸屬於非控股權益的淨虧損 (421,015) 不適用 (421,015) 不適用 以轉換後基準計算的 GAAP 淨虧損¹ (596,520) (56,917) (733,113) (87,406) 加回：所得稅費用 569 — 617 183 股權薪酬及相關僱主稅 ² 464,587 — 464,587 — 首次公開招股籌備、法律及其他交易成本³ 10,620 — 19,801 — 認股權證公允價值調整⁴ 47,615 6,400 111,815 7,800 資產處置及減記虧損 24 594 (10) 901 調整後稅前虧損（完全攤薄） (73,105) (49,923) (136,303) (78,522) 以假定法定稅率計算的稅額⁵ 0 0 0 0 調整後淨虧損（完全攤薄） (73,105) (49,923) (136,303) (78,522) 利息收入淨額 (4,719) (999) (9,483) (2,343) 折舊及其他⁶ 5,329 4,630 10,090 9,173 所購無形資產攤銷⁷ 4,185 2,839 8,370 5,678 調整後 EBITDA (68,310) (43,453) (127,326) (66,014) 分母⁸ 流通在外的 A 類普通股加權平均股數（基本及稀釋） 33,914,995 不適用 33,914,995 不適用 加：Quantinuum Holdings 的普通單位 227,582,892 不適用 227,582,892 不適用 調整後股份（完全攤薄，基本及稀釋） 261,497,887 不適用 261,497,887 不適用 每股⁸ 每股 A 類普通股的 GAAP 淨虧損（基本及稀釋） (1.93) 不適用 (1.93) 不適用 調整後每股淨虧損（完全攤薄，基本及稀釋） (0.28) n.m. (0.52) n.m.

(1) 按轉換後基準涉及由 A 類普通股及 Quantinuum Holdings 的普通單位所代表的經濟權益，並視同所有普通單位均已轉換為 A 類普通股。採用此基準的原因在於，A 類普通股僅佔 Quantinuum Holdings 經濟權益的少數份額。

(2) 表示與股權激勵相關的非現金薪酬費用，包括因重組而確認的費用，以及股權歸屬時產生的相關僱主薪金稅。截至 2026 年 6 月 30 日的三個月和六個月期間，僱主薪金稅分別為 17,127 美元和 17,127 美元，而上年同期則為零。股權薪酬部分與簡明綜合現金流量表中的股權薪酬費用項目相符。

(3) 表示首次公開招股成本、交易成本及向上市公司報告系統過渡的相關成本。這些費用是指與首次公開招股相關的諮詢、法律、會計、估價及其他專業或諮詢服務所產生的專業服務費。這些費用的界定基於其產生原因，並設有明確的終止時點。其中不包括作為上市公司的持續性營運成本。

(4) 表示負債類別認股權證公允價值的非現金變動，此變動由估價輸入值及會計重計量因素驅動，而非源自經營活動。

(5) 表示基於表中所列假設法定稅率，計算出的調整後稅前虧損的稅務影響。

(6) 表示根據我們簡明綜合現金流量表得出的折舊和攤銷總額，減去下方單獨列示的所購無形資產攤銷額後的數值。包括資本化軟件的攤銷。

(7）表示該期內所購無形資產的攤銷總額，並與簡明綜合營運報表中的攤銷費用項目相符。

(8) 分母包括 A 類普通股及 Quantinuum Holdings 的所有普通單位。B 類普通股不具經濟權益，僅附帶表決權，且在兌換相應的普通單位時予以註銷。

(9）每股 A 類普通股的 GAAP 淨虧損僅涵蓋交易完成後的期間（自 2026 年 6 月 5 日起），而完全攤薄後的調整後每股淨虧損則涵蓋所列示的完整期間。因此，這兩項指標並非基於同一期間進行計算。重組之前的期間未列示每股金額，因為此類計算無法得出對使用者俱有實際意義的數值。

SOURCE Quantinuum