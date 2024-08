REALTY ONE GROUP INTERNATIONAL 全球房地產專業人士超 2 萬名

房地產的非經紀業務以 100% 佣金模式和大膽、

靈活及新穎 COOLTURE 中心吸引美國及其他 20 個國家的狂熱粉絲

加州拉古納尼蓋爾2024年8月26日 /美通社/ -- Realty ONE Group International 是一家現代化、目標驅動的時尚品牌,也是全球發展最快的特許經營商之一,憑藉其 100% 佣金模式和商業指導、支援、工具及行銷服務的全方位服務,在全球擁有超過 20,000 名房地產專業人士。

UNBrokerage 在短短兩年內,即便面對充滿挑戰的房地產市場,其業務版圖已從原來的兩個國家成功擴展至全球的二十個國家,新的特許經營業者正在迅速在各大市場開設 COOLTURE 營運中心。

Realty ONE Group International 行政總裁兼創始人Kuba Jewgieniew 表示:「我們群策群力,掀開 ONE 的新篇章,大大加快成功的效率。隨著房地產行業迎來歷史性變化,我們經過驗證、成功的模式和 COOLTURE 將比以往任何時候都能推動我們現在和未來的增長!」

隨著品牌本週在佛羅里達州的十家分支機構迎來 1,200 名房地產專業人士,Realty ONE Group International 將有望提速增長。MVP 是一家成功的獨立經紀公司,專為充滿雄心的 REALTORS(R) 找尋更多價值和支援,並經過實踐迅速發現特許經營模式和全方位服務是現成的業務方法。Realty ONE Group MVP 彰顯了無縫的轉型,也順應了越來越多房地產經紀及專業人士將 Realty ONE Group 視為優越經紀模式和品牌未來的潮流。

在《企業家》(Entrepreneur)競爭激烈的 2024 年Franchise 500®榜單中,Realty ONE Group International 連續第三年蟬聯地產特許經銷商第 1 名。這間業內唯一的現代生活方式品牌,目前在美國 49 個州份、華盛頓特區以及 20 多個國家和地區的 400 多個地點擁有 19,000 多名房地產專業人士。

請瀏覽 www.OwnAOne.com 了解更多資訊。

關於 Realty ONE Group International

Realty ONE Group International 是房地產行業發展最快、以目標為導向的現代生活方式品牌之一,其「唯一宗旨」是向全球範圍敞開大門 — 一個家、一個夢想、一種生活。憑藉有實證的商業模式、提供全方位服務的經紀公司、活潑的 COOLTURE、透過 ONE University 提供的卓越商業指導、出色的支援及專有技術 zONE,集團已迅速發展成為一間在 20 個國家和地區設有 400 多個辦事處,並擁有超過 19,000 名地產專業人員的集團。Realty ONE Group International 連續三年獲《企業家》雜誌(Entrepreneur Magazine)評為第一大房地產品牌,並繼續蓬勃發展,不僅為其客戶,更為地產專業人士和特許經銷商敞開大門。要了解更多資訊,請瀏覽 www.RealtyONEGroup.com。

SOURCE Realty ONE Group