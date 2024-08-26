REALTY ONE GROUP INTERNATIONAL 全球房地產專業人士超 2 萬名

房地產的非經紀業務以 100% 佣金模式和大膽、

靈活及新穎 COOLTURE 中心吸引美國及其他 20 個國家的狂熱粉絲

加州拉古納尼蓋爾2024年8月26日 /美通社/ -- Realty ONE Group International 是一家現代化、目標驅動的時尚品牌，也是全球發展最快的特許經營商之一，憑藉其 100％ 佣金模式和商業指導、支援、工具及行銷服務的全方位服務，在全球擁有超過 20,000 名房地產專業人士。

UNBrokerage 在短短兩年內，即便面對充滿挑戰的房地產市場，其業務版圖已從原來的兩個國家成功擴展至全球的二十個國家，新的特許經營業者正在迅速在各大市場開設 COOLTURE 營運中心。

Realty ONE Group International 行政總裁兼創始人Kuba Jewgieniew 表示：「我們群策群力，掀開 ONE 的新篇章，大大加快成功的效率。隨著房地產行業迎來歷史性變化，我們經過驗證、成功的模式和 COOLTURE 將比以往任何時候都能推動我們現在和未來的增長！」

隨著品牌本週在佛羅里達州的十家分支機構迎來 1,200 名房地產專業人士，Realty ONE Group International 將有望提速增長。MVP 是一家成功的獨立經紀公司，專為充滿雄心的 REALTORS(R) 找尋更多價值和支援，並經過實踐迅速發現特許經營模式和全方位服務是現成的業務方法。Realty ONE Group MVP 彰顯了無縫的轉型，也順應了越來越多房地產經紀及專業人士將 Realty ONE Group 視為優越經紀模式和品牌未來的潮流。

在《企業家》（Entrepreneur）競爭激烈的 2024 年Franchise 500®榜單中，Realty ONE Group International 連續第三年蟬聯地產特許經銷商第 1 名。這間業內唯一的現代生活方式品牌，目前在美國 49 個州份、華盛頓特區以及 20 多個國家和地區的 400 多個地點擁有 19,000 多名房地產專業人士。

請瀏覽 www.OwnAOne.com 了解更多資訊。

關於 Realty ONE Group International

Realty ONE Group International 是房地產行業發展最快、以目標為導向的現代生活方式品牌之一，其「唯一宗旨」是向全球範圍敞開大門 — 一個家、一個夢想、一種生活。憑藉有實證的商業模式、提供全方位服務的經紀公司、活潑的 COOLTURE、透過 ONE University 提供的卓越商業指導、出色的支援及專有技術 zONE，集團已迅速發展成為一間在 20 個國家和地區設有 400 多個辦事處，並擁有超過 19,000 名地產專業人員的集團。Realty ONE Group International 連續三年獲《企業家》雜誌（Entrepreneur Magazine）評為第一大房地產品牌，並繼續蓬勃發展，不僅為其客戶，更為地產專業人士和特許經銷商敞開大門。要了解更多資訊，請瀏覽 www.RealtyONEGroup.com。

SOURCE Realty ONE Group