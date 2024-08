REALTY ONE GROUP INTERNATIONAL ÜBERSCHREITET DIE MARKE VON 20.000 IMMOBILIENFACHLEUTEN IN ALLER WELT

Das Immobilienunternehmen UNBrokerage profitiert von seinem 100%igen Provisionsmodell und der kühnen,

dynamischen COOLTURE, um begeisterte Fans in den USA und 20 Ländern zu gewinnen

LAGUNA NIGUEL, Kalifornien, 24. August 2024 /PRNewswire/ -- Die Realty ONE Group International, eine moderne, zweckorientierte Lifestyle-Marke und einer der am schnellsten wachsenden Franchisegeber der Welt, hat soeben die Marke von 20.000 Immobilienfachleuten weltweit überschritten, da die Beliebtheit der Marke mit ihrem 100-prozentigen Provisionsmodell und ihrem umfassenden Angebot an Business-Coaching, Unterstützung, Tools und Marketing weiter steigt.

In nur zwei kurzen Jahren und in einem schwierigen Wohnungsmarkt ist die UNBrokerage organisch von Standorten in zwei Ländern auf zwanzig Länder rund um den Globus gewachsen, mit neuen Franchisenehmern, die schnell COOLTURE-befeuerte Standorte in wichtigen Märkten eröffnen.

„Wir treten in eine neue Ära der ONE ein - durch Einigkeit und Zusammengehörigkeit erreichen wir schneller größere Erfolge," sagte Kuba Jewgieniew, CEO und Gründer der Realty ONE Group International. „Angesichts der historischen Veränderungen in der Immobilienbranche werden unser bewährtes Erfolgsmodell und COOLTURE unser Wachstum jetzt und in Zukunft mehr denn je vorantreiben!"

Das Wachstum der Realty ONE Group International beschleunigt sich: In dieser Woche begrüßte die Marke 1.200 Immobilienexperten in zehn Niederlassungen in Florida. MVP war ein erfolgreiches unabhängiges Maklerunternehmen, das auf der Suche nach mehr Wert und Unterstützung für seine ehrgeizigen REALTORS(R) war und schnell herausfand, dass das Modell und die Full-Service-Angebote des Franchisegebers ein einfaches Plug-and-Play sind. Der Wechsel zu Realty ONE Group MVP verlief nahtlos und ist Teil eines wachsenden Trends in der Branche, da immer mehr Immobilienmakler und Fachleute die Realty ONE Group als das erfolgreiche Maklermodell und die echte Marke der Zukunft ansehen.

Die Realty ONE Group International ist zum dritten Mal in Folge die Nummer 1 unter den Immobilien-Franchisegebern auf der hart umkämpften Franchise 500® -Liste 2024 von Entrepreneur. Die branchenweit einzige moderne Lifestyle-Marke vereint heute mehr als 19.000 Immobilienexperten an über 400 Standorten in 49 US-Bundesstaaten, Washington D.C. und 20 weiteren Ländern und Territorien.

