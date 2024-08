Realty ONE Group International supera los 20.000 profesionales inmobiliarios en todo el mundo

La inmobiliaria UNBrokerage prospera con un modelo de comisión del 100 % y una estrategia COOLTURE audaz y dinámica para atraer a aficionados entusiastas en EE.UU. y en 20 países

LAGUNA NIGUEL, Calif., 26 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, una marca de estilo de vida moderna e impulsada por un propósito y UNA de las franquicias de más rápido crecimiento en el mundo, acaba de superar los 20.000 profesionales de bienes inmuebles en todo el mundo mientras la popularidad de la marca continúa aumentando con su modelo de comisión del 100% y su oferta integral de coaching empresarial, soporte, herramientas y marketing.

En tan solo dos años y en un mercado inmobiliario desafiante, UNBrokerage ha crecido orgánicamente desde ubicaciones en dos países a veinte países en todo el mundo, con nuevos propietarios de franquicias que están abriendo rápidamente ubicaciones impulsadas por COOLTURE en los principales mercados.

"Estamos entrando en una nueva era de ONE: a través de la unidad y la unión, logramos un mayor éxito más rápido", dijo Kuba Jewgieniew, consejero delegado y fundador de Realty ONE Group International. "Con los cambios históricos en la industria inmobiliaria, nuestro modelo probado y ganador y COOLTURE impulsarán nuestro crecimiento ahora y en el futuro más que nunca".

El crecimiento de Realty ONE Group International se está acelerando, ya que la marca dio la bienvenida a 1.200 profesionales inmobiliarios en diez sucursales en Florida esta semana. MVP era una exitosa agencia inmobiliaria independiente que buscaba más valor y apoyo para sus ambiciosos REALTORS(R) y rápidamente descubrió que el modelo del franquiciador y las ofertas de servicio completo son fáciles de instalar y usar. La transición a Realty ONE Group MVP fue perfecta y es parte de una tendencia creciente que la industria está viendo a medida que más agentes inmobiliarios y profesionales ven a Realty ONE Group como el modelo de agencia inmobiliaria ganador y la marca inmobiliaria del futuro.

Realty ONE Group International ocupó el puesto número 1 entre los franquiciadores inmobiliarios por tercer año consecutivo en la muy competitiva lista Franchise 500® 2024 de Entrepreneur. La única marca de estilo de vida moderno de la industria ahora cuenta con más de 19.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 ubicaciones en 49 estados de EE.UU., Washington D.C. y 20 países y territorios más.

Obtenga más información en www.OwnAOne.com.

Acerca de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International es una de las marcas de estilo de vida modernas y con un propósito de más rápido crecimiento en el sector inmobiliario, cuyo ÚNICO propósito es abrir puertas en todo el mundo: UNA casa, UN sueño, UNA vida a la vez. La organización ha crecido rápidamente hasta contar con más de 19.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 ubicaciones en 20 países y territorios debido a su modelo comercial comprobado, corredurías de servicio completo, COOLTURE dinámico, asesoramiento empresarial superior a través de ONE University, soporte excepcional y su tecnología patentada, zONE. Realty ONE Group International ha sido nombrada la marca inmobiliaria número UNO por Entrepreneur Magazine durante tres años consecutivos y continúa avanzando, abriendo puertas, no solo para sus clientes, sino también para profesionales inmobiliarios y propietarios de franquicias. Para obtener más información, visite www.RealtyONEGroup.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg