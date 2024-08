Realty ONE Group、世界各国に擁する不動産のプロが2万人に

系列不動産のUNBrokerage、100%手数料モデルと大胆な戦略で躍進、

米国および20ヶ国で熱烈なファンを魅了するダイナミックな「COOLTURE」

ラグナニゲル(米国カリフォルニア州), 2024年8月26日 /PRNewswire/ -- 現代的な目的重視のライフスタイルブランドにして、今をときめくフランチャイザーの一つ(ONE)であるRealty ONE Group Internationalは、100%手数料モデルと包括的な事業コーチング、サポート、ツール、マーケティングの提供で人気が急上昇しており、このほど世界中に擁する不動産専門家が2万人を突破しました。

同グループの系列であるUNBrokerage社は、わずか2年という短期間、しかも生き馬の目を抜く住宅市場において、たった2ヶ国から今や世界20ヶ国で事業展開するまで組織を拡大しています。加えて、新しいフランチャイズオーナーが主要市場に「COOLTURE(cool + culture)」を掲げて拠点を拡大しています。

Realty ONE Group InternationalのCEO兼創設者のKuba Jewgieniew氏は、「我々は、ONEの新しい時代を迎えています。団結と一体感をもって、より大きな成功をより早く達成します」と、述べています。「不動産業界の歴史的な変化に伴い、当社の実績ある勢いあるビジネスモデルと「COOLTURE」は、これまで以上に現在および今後の成長を加速することでしょう!」

Realty ONE Group Internationalの成長は、今週フロリダの10支店に1,200人の不動産専門家を迎えたことで、今もっとも勢いのあるブランドとなっています。MVP不動産は好調業績を誇る独立系ブローカーであり、野心的なREALTORS®向けに、より多くの価値とサポートを求めてきました。そして、すぐにこのフランチャイザーのモデルとフルサービスの提供が、簡単にプラグ・アンド・プレイであることを認識しました。Realty ONE Group MVPへの移行はシームレスなものでした。より多くの不動産ブローカーや専門家がRealty ONE Groupを今後の可能性に満ちた仲介モデルや真のブランドとして見ているように、これは主流となりつつある見方の一つです。

Realty ONE Groupは、Entrepreneur'誌のきわめて競争力の高い2024年Franchise 500®リストの不動産フランチャイザー部門において、3年連続で1位の座を獲得しました。業界で唯一のモダンなライフスタイルブランドである同社は現在、米国49州、ワシントンD.C.、および20以上の国と地域の400以上の拠点に19,000人以上の不動産プロフェッショナルを擁しています。

Realty ONE Group Internationallについて

Realty ONE Group Internationalは、不動産業界で最も急速に成長している、モダンで目的志向のライフスタイルブランドの1つであり、一度に1つの家、1つの夢、1つの人生という扉を世界中に開くことを唯一の目的としています。同社は、実績のあるビジネスモデル、フルサービスの仲介業務、ダイナミックなCOOLTURE、ONE Universityを通じた優れたビジネスコーチング、卓越したサポート、独自の技術であるzONEのおかげで、20ヶ国以上の地域に400以上の拠点で19,000人以上の不動産専門家へと急速に成長しました。Realty ONE Group Internationalは、3年連続でEntrepreneur誌からトップの不動産ブランドに選ばれ、顧客だけでなく、不動産プロフェッショナルやフランチャイズオーナーにも門戸を開き、躍進を続けています。詳細については、www.RealtyONEGroup.comをご覧ください。

