RIMAN榮獲2026年iF設計獎，進一步鞏固其全球品牌領導力

RIMAN全球首席銷售官Youngsu Hwang表示：「這項殊榮不僅代表著設計上的成就，也印證了我們以成分為核心的理念，以及長期以來將科研、創新與品牌識別深度融合的承諾。 我們將持續推動 RIMAN 在全球市場展現獨特的品牌價值。」

由德國iF International Forum Design GmbH主辦的iF設計獎，是全球公認的權威設計獎項，每年評選數以千計的參賽作品。其嚴格的評審機制，從創新性、功能性、美學表現、消費者體驗及可持續性等多方位進行評估。此次獲獎充分肯定了RIMAN在國際頂級舞台上的競爭實力，體現了其對科學驅動研發、專屬成分創新及高端品牌設計的持續投入。

未來，RIMAN 將持續加大對前沿科研、可持續產品開發及優化品牌設計的投入，為全球消費者提供更具價值的美妍方案，並進一步鞏固其作為全球K-beauty領導品牌的地位。

如需了解更多信息，請瀏覽：www.riman.com。

關於RIMAN

RIMAN成立於2018 年，總部位於韓國，是一家通過濟州本土天然成分與前沿創新科技重新定義K-beauty的全球美妝與健康企業。公司對從原料種植到產品研發的整個價值鏈進行垂直管理，其中包括其標誌性成分Giant BYoungPool™——這新一代積雪草品種已在韓國和美國獲得為期20年的植物新品種權(PVP)保護。

秉持創造令人喜愛的差異化價值的理念，RIMAN致力於打造創新且值得信賴的護膚與健康解決方案，賦能全球消費者展現最耀眼的自我。

