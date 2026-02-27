RIMAN recibe el iF DESIGN AWARD 2026 y consolida su liderazgo global

SEÚL, Corea del Sur, 27 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- RIMAN, marca coreana prémium de cuidado de la piel y bienestar, anunció que su línea ICD Dermatology, que incluye potenciadores, sérums y cremas, recibió el premio iF DESIGN AWARD 2026 en la categoría de Diseño de Empaque. El empaque reinventa el ingrediente insignia de RIMAN, Giant BYoungPool™ (Centella Asiática Gigante), en una forma minimalista y sofisticada. El distintivo color "Marfil Verdoso", inspirado en el Lava BYoungPool Water™, simboliza claridad y vitalidad y refleja la sinergia entre el Agua Lava Energy de Jeju y Giant BYoungPool™. El tono expresa la pureza y la energía de la naturaleza, reforzadas por el enfoque científico de la marca para el cuidado de la piel. Esta distintiva identidad de color refleja el posicionamiento de RIMAN en la convergencia de ingredientes tradicionales con investigación avanzada.

ICD Dermatology Line - Booster, Serum and Cream

La superficie del capuchón, con su textura única, se inspira en el basalto volcánico de Jeju, conocido por la filtración natural del Agua de Energía de Lava. Este detalle táctil trasciende la decoración y simboliza el origen y la filosofía de la marca, a la vez que refuerza su auténtica conexión con el prístino entorno de Jeju.

Youngsu Hwang, director global de ventas de RIMAN, comentó: "Además de representar un logro de diseño, este premio también valida nuestra filosofía centrada en los ingredientes y nuestro compromiso a largo plazo con la integración de la investigación, la innovación y la identidad de marca. Seguiremos impulsando a RIMAN como una marca global de K-Beauty diferenciada".

El premio iF DESIGN AWARD, reconocido mundialmente y otorgado por iF International Forum Design GmbH de Alemania, evalúa miles de candidaturas anualmente. El riguroso proceso del jurado evalúa la innovación, la funcionalidad, la estética, la experiencia del usuario y la sostenibilidad. Este reconocimiento confirma la capacidad de RIMAN para competir al más alto nivel internacional, lo que refleja su compromiso con la investigación basada en la ciencia, la innovación en ingredientes propios y protegidos y un diseño de marca refinado.

RIMAN seguirá invirtiendo en investigación avanzada, desarrollo de productos sustentables y diseño de marca elevado para ofrecer soluciones de belleza significativas en todo el mundo y reforzar su posición como líder mundial en K-Beauty.

Para obtener más información, visite www.riman.com.

Acerca de RIMAN

Fundada en 2018 en Corea del Sur, RIMAN es una empresa global de belleza y bienestar que redefine la K-Beauty a través de ingredientes tradicionales de Jeju e innovación avanzada. La empresa gestiona verticalmente toda la cadena de valor, desde el cultivo de la materia prima hasta el desarrollo del producto, incluyendo su emblemática Giant BYoungPool™, una variedad de Centella asiática de última generación protegida por derechos de protección de variedades vegetales (PVP) durante 20 años tanto en Corea como en Estados Unidos.

Guiada por su filosofía de ofrecer una diferencia que la gente ame, RIMAN crea soluciones de cuidado de la piel y bienestar innovadoras y fiables que permiten a las personas de todo el mundo experimentar su yo más radiante.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2921926/award.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2780542/RIMAN_Logo.jpg