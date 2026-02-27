RIMAN reçoit l'iF DESIGN AWARD 2026, renforçant ainsi sa position de leader mondial de la marque

SEOUL, Corée du Sud, 27 février 2026 /PRNewswire/ -- RIMAN, une marque coréenne haut de gamme de soins de la peau et de bien-être, a annoncé que sa ligne ICD Dermatology, comprenant des boosters, des sérums et des crèmes, a reçu l'iF DESIGN AWARD 2026 dans la catégorie Packaging Design. L'emballage réimagine l'ingrédient emblématique de RIMAN, Giant BYoungPool™ (Giant Centella Asiatica), sous une forme minimaliste et sophistiquée. La couleur distinctive " Ivoire verdâtre ", inspirée de Lava BYoungPool Water™, symbolise la clarté et la vitalité et reflète la synergie entre Jeju Lava Energy Water et Giant BYoungPool™. La teinte exprime la pureté et l'énergie de la nature, renforcées par l'approche scientifique de la marque en matière de soins de la peau. Cette identité colorée distinctive reflète le positionnement de RIMAN à la convergence des ingrédients traditionnels et de la recherche avancée.

ICD Dermatology Line - Booster, Serum and Cream

La texture unique de la surface du capuchon s'inspire du basalte volcanique de Jeju, connu pour sa filtration naturelle de l'eau Lava Energy. Ce détail tactile transcende la décoration et symbolise l'origine et la philosophie de la marque, tout en renforçant son lien authentique avec l'environnement vierge de Jeju.

Youngsu Hwang, directeur mondial des ventes chez RIMAN, a commenté : "En plus de représenter une réalisation en matière de design, ce prix valide également notre philosophie centrée sur les ingrédients et notre engagement à long terme à intégrer la recherche, l'innovation et l'identité de la marque. Nous continuerons à faire de RIMAN une marque mondiale de K-beauty différenciée".

Le prix iF DESIGN AWARD, mondialement reconnu et décerné par la société allemande iF International Forum Design GmbH, évalue chaque année des milliers de candidatures. Le jury rigoureux évalue l'innovation, la fonctionnalité, l'esthétique, l'expérience de l'utilisateur et la durabilité. Cette reconnaissance confirme la capacité de RIMAN à rivaliser au plus haut niveau international, reflétant son engagement en faveur de la recherche scientifique, de l'innovation en matière d'ingrédients exclusifs et d'une conception raffinée de la marque.

RIMAN continuera d'investir dans la recherche de pointe, le développement de produits durables et la conception de marques de qualité afin de proposer des solutions de beauté significatives dans le monde entier et de renforcer sa position de leader mondial dans le domaine de la K-beauty.

À propos de RIMAN

Fondée en 2018 en Corée du Sud, RIMAN est une entreprise mondiale de beauté et de bien-être qui redéfinit la K-Beauty grâce à des ingrédients issus du patrimoine de Jeju et à des innovations de pointe. L'entreprise gère verticalement l'ensemble de la chaîne de valeur - de la culture des matières premières au développement des produits - y compris sa signature Giant BYoungPool™, un cultivar de nouvelle génération Centella asiatica protégé par des droits de protection des variétés végétales (PVV) de 20 ans à la fois en Corée et aux États-Unis.

Guidée par sa philosophie , RIMAN crée des solutions innovantes et fiables de soins de la peau et de bien-être qui permettent aux individus du monde entier d'être plus radieux.

