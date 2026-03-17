Ribo präsentiert auf der RNA Leaders Europe Conference Daten zur extrahepatischen Wirkstoffabgabe

SUZHOU, China und MÖLNDAL, Schweden, 18. März 2026 /PRNewswire/ -- Suzhou Ribo Life Science Co., Ltd. („Ribo" oder „das Unternehmen", Börsenkürzel an der Hongkonger Börse: 6938) wurde eingeladen, am 19. März auf der RNA Leaders Europe Conference in Wien, Österreich, einen Vortrag zu halten, einer der führenden Konferenzen im Bereich Oligonukleotide.

Nach dem Erfolg von RiboGalSTAR™ zur gezielten Ansprache leberspezifischer Gene mit sieben Programmen in der klinischen Entwicklung sowie zwei bedeutenden globalen Kooperations- und Lizenzvereinbarungen im Wert von mehr als 6,0 Milliarden US-Dollar setzt Ribo seinen Innovationskurs nun im extrahepatischen Bereich fort. Möglich wird dies durch die firmeneigene Plattformtechnologie RiboPepSTAR™. Mit RiboPepSTAR™ kann siRNA gezielt zu mehreren wichtigen Organen außerhalb der Leber transportiert werden. Mit dieser Plattform wurden bei der Abgabe an die Niere gute Ergebnisse erzielt. Präklinische Daten zeigen eine spezifische Aufnahme in den proximalen Tubuli, eine Absenkung der mRNA-Spiegel über Spezies hinweg von Nagetieren bis zu nichtmenschlichen Primaten sowie eine Validierung in verschiedenen Krankheitsmodellen.

Zusätzlich zu den Nieren befinden sich weitere zielgerichtete Wirkstoffkandidaten in der präklinischen Entwicklung, um die therapeutische Reichweite auf Erkrankungen des Herzens, des Fettgewebes, der Muskulatur und des zentralen Nervensystems auszuweiten. Ribo wird seine extrahepatischen Produkte weiter vorantreiben, um Patienten weltweit innovative siRNA-Therapien zur Verfügung zu stellen.

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