Ribo présentera des données sur l'administration extra-hépatique lors de la conférence RNA Leaders Europe

SUZHOU, Chine et MÖLNDALS, Suède, 18 mars 2026 /PRNewswire/ -- Suzhou Ribo Life Science Co., Ltd. (« Ribo » ou « la Société », code de la Bourse de Hong Kong : 6938) a été invitée à prononcer un discours lors de la conférence RNA Leaders Europe, l'une des principales conférences sur les oligonucléotides qui se tiendra à Vienne, en Autriche, le 19 mars.

Après le succès du RiboGalSTAR™ ciblant des gènes spécifiques du foie, avec sept programmes cliniques, deux collaborations mondiales majeures et des accords de licence d'une valeur de plus de 6,0 milliards de dollars, Ribo poursuit sa quête d'innovation dans le domaine extra-hépatique en s'appuyant sur sa plateforme technologique d'administration exclusive RiboPepSTAR™. La plateforme RiboPepSTAR™ permet l'administration ciblée de pARNi à plusieurs organes essentiels autres que le foie. L'utilisation de la plateforme a permis d'obtenir de bons résultats en matière d'administration rénale, les données précliniques démontrant l'absorption spécifique des tubules proximaux, l'abaissement des niveaux d'ARNm inter-espèces, des rongeurs aux primates non-humains, et la validation dans divers modèles de maladies.

Outre le rein, d'autres médicaments candidats ciblés sont en cours de développement préclinique, afin d'étendre la portée thérapeutique aux troubles cardiaques, adipeux, musculaires et du système nerveux central. Ribo continuera de développer des produits extra-hépatiques, afin d'offrir aux patients du monde entier des thérapies innovantes à base de pARNi.

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