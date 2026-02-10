SilkLife：朱拉隆功大學科研團隊將泰絲轉化為醫療創新

傳統上被視為文化遺產紡織品的泰國絲綢，實際上具備獨特的生物醫學特性。其主要蛋白成分絲素蛋白(fibroin)具有天然高強度、生物相容性良好，並可在人體內安全降解為氨基酸。與其他國家的絲綢不同，泰國絲綢呈天然金色，且分子結構具有疏水性，使其能夠有效結合特定藥物分子，適用於靶向藥物遞送系統。

SilkLife項目採取覆蓋全價值鏈的系統化模式。研究團隊在拉差武裡府建立了佔地五萊(rai)的有機養蠶示範基地，並通過泰國有機農業標準認證。經泰國農業標準TAS 8203認證的封閉式養殖設施，確保全年穩定品質；參與項目的合同農戶需接受嚴格操作流程培訓，以最大限度降低污染風險。

高品質蠶繭隨後在符合ISO 13485醫療器械生產標準及ISO 10993醫療安全標準的中試工廠中進行加工。從上游養殖到中游加工，開發達到醫療級別的絲蛋白通常需要三至四年的持續研發。

初期產品以外用為主，以建立安全性與市場信任，包括可持續釋放草本止痛成分長達八小時的水凝膠皮膚貼片，以及作為高劑量口服替代方案的CBD助眠貼片。更先進的應用則涵蓋用於牙科與組織再生的可降解支架，以及目前已在朱拉隆功國王紀念醫院進入早期臨床試驗階段的絲蛋白可注射關節凝膠。

除醫療創新外，該項目亦帶來顯著經濟效益。參與農戶可按傳統市場價格數倍的水平銷售醫療級絲繭。研究人員指出，SilkLife的平台化策略使單一材料可延展開發為數十種產品，從而推動泰國絲綢成為全球醫療市場中具競爭力的本土替代方案。

