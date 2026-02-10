방콕, 태국 2026년 2월 10일 /PRNewswire/ -- 쭐랄롱꼰대학교 연구진이 수입 생체 재료 의존도를 낮추고 농가에 지속 가능한 소득원을 창출하겠다는 일념 하에 태국 실크 단백질을 다양한 의료 제품으로 활용하는 다목적 플랫폼을 개발하며 태국 실크의 역할을 새롭게 정립하고 있다.

공과대학 소속 주타마스 라타나바라폰(Juthamas Ratanavaraporn) 부교수가 이끄는 SilkLife 연구 프로젝트는 실크 단백질을 통증 완화 및 수면 보조 패치, 인공 조직, 주사용 관절 젤 등 다양한 의료 용도로 전환한다. 이 이니셔티브는 콜라겐과 히알루론산 등 수입 원자재에 크게 의존하고 있는 태국의 급성장하는 의료 산업이 직면한 주요 과제를 해결한다.

SilkLife: 쭐랄롱꼰대 연구진, 태국 실크를 의료 혁신으로 전환

전통적으로 문화유산 섬유로 가치를 인정받은 태국 실크는 독특한 생체 의학적 특성을 지닌다. 주요 단백질인 피브로인(fibroin)은 자연적으로 강도가 높고 생체 적합성이 뛰어나며, 체내에서 아미노산으로 안전하게 분해된다. 다른 국가의 실크와 달리 태국 실크는 천연 황금빛 색조와 소수성 분자 구조를 갖고 있어 특정 약물 화합물과 효과적으로 결합할 수 있으며, 표적 약물 전달 시스템에 적합하다.

SilkLife 프로젝트는 밸류체인 전반을 아우르는 통합적 접근을 채택했다. 연구팀은 랏차부리주 5라이(rai) 규모의 토지에 태국 유기농 농업 기준을 충족하는 누에 사육 모델을 구축했다. 태국 농업 표준 8203 인증을 받은 폐쇄형 사육 시설을 통해 연중 균일한 품질을 확보했으며, 계약 농가에는 오염을 최소화하기 위해 엄격한 운영 절차 교육을 실시하고 있다.

고품질 누에고치는 ISO 13485 제조 표준과 ISO 10993 의료 안전 표준을 충족하는 파일럿 공장에서 가공된다. 업스트림 단계의 사육부터 미드스트림 단계의 가공까지 의료 등급 실크 단백질을 확보하려면 3~4년의 개발 기간이 소요된다.

초기 제품은 안전성과 시장 신뢰 확보를 위해 외용 제품에 초점을 맞추고 있다. 여기에는 허브 성분의 통증 완화 물질을 최대 8시간 방출하는 하이드로겔 피부 패치와 고용량 경구 투여의 대안으로 설계된 CBD 수면 패치 등이 포함된다. 더 발전된 응용 분야로는 치과 및 조직 재생을 위한 생분해성 지지체(scaffold)와 현재 킹 쭐랄롱꼰 기념병원(King Chulalongkorn Memorial Hospital)에서 초기 단계 임상시험에 진입한 실크 기반 주사용 관절 젤이 있다.

이 프로젝트는 의료 혁신을 넘어 경제적 파급 효과도 크다. 참여 농가는 의료 등급 누에고치를 기존 시장가 대비 몇 배 높은 가격에 판매할 수 있다. 연구진은 Silklife의 플랫폼 접근 방식이 단일 소재를 수십 가지 제품으로 개발할 수 있으며, 태국 실크가 글로벌 의료 시장에서 경쟁력 있는 국산 대안으로 자리매김할 수 있을 것이라고 강조했다.

기사 전문은 https://www.chula.ac.th/en/highlight/285235/에서 확인할 수 있다.

미디어 문의처:

쭐랄 커뮤니케이션 센터(Chula Communication Center)

이메일: [email protected]

SOURCE Chulalongkorn University Communication Center