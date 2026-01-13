ER-VIPE模擬游戲助力醫學生提升軟技能，應對真實急診醫療場景

新聞提供者Chulalongkorn University Communication Center
曼谷2026年1月13日 /美通社/ -- 朱拉隆功大學(Chulalongkorn University)醫學院(Faculty of Medicine)開發了名為ER-VIPE的虛擬急診室模擬平台，旨在強化未來醫療專業人員的團隊協作、溝通能力及批判性思維技能。該項目自2020年起獲得朱拉隆功大學第二世紀基金(C2F)支持，使來自醫學、護理學、藥學、放射技術及醫學檢驗等五個學科的學生能夠在高度仿真的高壓急診情境中開展跨專業聯合訓練，真實還原臨床挑戰。
ER-VIPE已被納入在朱拉隆功大學多專業高級醫療模擬中心開設的「患者安全跨專業協作」課程體系。參與者通過虛擬角色扮演不同醫療專業人員，在嚴格的時間限制下協同完成分診與治療任務。盡管采用游戲化形式，該訓練依然聚焦嚴肅的能力培養，包括領導力、清晰溝通、相互支持及情境感知能力，並以國際公認的患者安全改進框架TeamSTEPPS為理論基礎。
ER-VIPE項目負責人、助理教授Khuansiri Narajeenron博士強調，僅具備扎實的臨床技能並不足以保障醫療安全。她表示：「如果缺乏有效溝通或整體視角，醫療差錯就會發生。」並指出，協作思維仍是全球醫療體系面臨的共同挑戰。項目研究結果顯示，接受ER-VIPE訓練的學生在團隊合作、壓力管理、溝通能力及心理韌性方面均有顯著提升。
該平台通過建築、工程及傳播藝術等多學科協作開發，精准還原真實急診室的工作流程。目前，ER-VIPE已開發三項獲得專利的模擬場景，分別為新冠疫情期間的呼吸衰竭病例、需實施心肺復蘇的心肌缺血病例，以及強調患者流轉、優先級判斷和跨學科協作的高負荷急診場景。經過簡短培訓後，國家級從業人員、醫學預科學生乃至醫院管理人員均可順利使用該系統。
該訓練項目已從本科階段拓展至一年級住院醫師、研究生及多學科醫院工作人員。項目成效顯著，參與者逐步實現從「部門壁壘式思維」向系統性思維轉變，並在實際操作中顯著降低了醫療差錯發生率。此外，ER-VIPE亦引起基層及鄉村醫生培訓項目的廣泛關注，凸顯其在支持全國醫療體系建設方面的潛力。
在朱拉隆功大學創新基金支持下，第四個模擬場景正在開發中，該場景將聚焦老年人事故處理，並融入倫理議題及基於AI的軟技能評估機制。該場景預計將於今年完成，並有望成為全球首創的同類模擬系統。
總體而言，ER-VIPE致力於培養具備高效溝通、協同思考能力的醫療團隊，從而提供更加安全、有效的醫療服務。
閱讀全文請訪問：https://www.chula.ac.th/en/highlight/276022/
