ER-VIPE模擬游戲助力醫學生提升軟技能，應對真實急診醫療場景

ER-VIPE項目負責人、助理教授Khuansiri Narajeenron博士強調，僅具備扎實的臨床技能並不足以保障醫療安全。她表示：「如果缺乏有效溝通或整體視角，醫療差錯就會發生。」並指出，協作思維仍是全球醫療體系面臨的共同挑戰。項目研究結果顯示，接受ER-VIPE訓練的學生在團隊合作、壓力管理、溝通能力及心理韌性方面均有顯著提升。

該平台通過建築、工程及傳播藝術等多學科協作開發，精准還原真實急診室的工作流程。目前，ER-VIPE已開發三項獲得專利的模擬場景，分別為新冠疫情期間的呼吸衰竭病例、需實施心肺復蘇的心肌缺血病例，以及強調患者流轉、優先級判斷和跨學科協作的高負荷急診場景。經過簡短培訓後，國家級從業人員、醫學預科學生乃至醫院管理人員均可順利使用該系統。

該訓練項目已從本科階段拓展至一年級住院醫師、研究生及多學科醫院工作人員。項目成效顯著，參與者逐步實現從「部門壁壘式思維」向系統性思維轉變，並在實際操作中顯著降低了醫療差錯發生率。此外，ER-VIPE亦引起基層及鄉村醫生培訓項目的廣泛關注，凸顯其在支持全國醫療體系建設方面的潛力。

在朱拉隆功大學創新基金支持下，第四個模擬場景正在開發中，該場景將聚焦老年人事故處理，並融入倫理議題及基於AI的軟技能評估機制。該場景預計將於今年完成，並有望成為全球首創的同類模擬系統。

總體而言，ER-VIPE致力於培養具備高效溝通、協同思考能力的醫療團隊，從而提供更加安全、有效的醫療服務。

