Sorona® 與 WGSN 發佈 2027 年頂尖生物基材料趨勢

生物基材料躋身引領時裝業未來的頂尖趨勢，橫跨運動休閒及奢華成衣市場

特拉華州紐瓦克2026年7月29日 /美通社/ -- Covation Biomaterials（CovationBio™）旗下部分採用生物基原料的聚合物品牌 Sorona®，與全球頂尖趨勢預測機構 WGSN 今日聯合發佈一份涵蓋生物基功能纖維應用及全球數據的深度研究報告，呈現塑造紡織業至 2027 年及以後發展走向的材料趨勢。

摘要

全球生物基材料市場預計於 2029 年達到 2,853 億美元，複合年均增長率為 14.5%（資料來源：Market Data Forecast）

消費者洞察：「天然纖維」相關搜尋量持續上升。羊毛底層衣物按年增長 61%，棉質緊身褲按年增長 21%（資料來源：Google Trends）

三大服裝創新趨勢將主導 2027 年前的產品開發方向

Sorona® 是天然纖維混紡的現成商業解決方案，部分採用可再生植物基原料製成

上述研究結果在關鍵時刻適時發布——全球時裝品牌正面臨供應鏈轉變與消費者期望演變的雙重壓力。全球生物材料市場預計於 2029 年達到 2,853 億美元，複合年均增長率高達 14.5%，遠超傳統紡織及合成纖維行業的增速。消費者搜尋數據亦印證這一趨勢：「天然纖維」相關搜尋量急劇攀升，羊毛底層衣物相關詞彙按年增長 61%，棉質緊身褲相關詞彙按年增長 21%。「無化學物料」的全球搜尋熱度持續上升，未見放緩跡象。

報告預測三大趨勢將主導服裝發展方向：

New Nature（新自然） ——探索以全新視角詮釋天然材料，聚焦循環再生、生物基及混合纖維組合；

Climate Flex（氣候彈性）—— 回應氣候變化下市場對調節體溫、高性能面料日益增長的需求

Sensory Empowerment（感官賦能）—— 反映消費者對親膚、觸感優越、注重健康的紡織品的優先考量。

在上述三大趨勢中，Sorona® 均提供現成的商業解決方案，協助品牌將生物基成分與消費者所期待的高性能特質相結合，包括彈性回復、抗皺、透氣、耐用及舒適等特性。Sorona® 部分採用可再生植物基原料製成，可與天然纖維或纖維素纖維混紡，在保留其天然質感與觸感的同時，彌補該類纖維在性能上的固有局限。

憑藉旗下 Common Thread 面料認證計劃，以及 25 年來與紡紗廠、品牌及設計師生態系統的深度合作，Sorona® 已為服裝設計師建立起一套採購高性能彈力面料、舒適針織面料及奢華休閒、成衣、運動休閒、智能運動服及制服梭織面料的現代模式。

關於 Sorona®

Sorona® 是一款創新型生物基含量達 37% 的聚合物，25 年來憑藉其獨特的舒適性與高性能組合深受業界認可。其天然柔軟度、彈性回復、透氣性及抗皺性有助打造外觀更佳、觸感更舒適、使用更持久的面料。無論作為長絲或短纖維，Sorona® 均可與羊毛、棉及亞麻等天然纖維及纖維素纖維輕鬆混紡，為運動休閒、運動服、休閒服及成衣帶來更優越的性能表現。如欲了解更多，請瀏覽 Sorona.com，並於 Instagram 關注 @soronafiber。

關於 CovationBio

Covation Biomaterials LLC 於 2022 年在特拉華州紐瓦克創立，是服裝及家居用品行業高性能可持續商業解決方案的全球領先創新企業。公司在開創性科學創新方面的傳承，始於 25 年前 Sorona® 聚合物的商業化，並延續至今——其最新創新成果 bioPTMEG 預計於 2026 年實現商業化，致力於在多個行業大規模提供新型生物材料。如欲了解更多，請瀏覽 CovationBio.com 並於 LinkedIn 關注。

關於 WGSN

WGSN 是全球領先的趨勢預測機構，擁有 28 年專業經驗，業務遍及六大洲 38 個城市。WGSN 憑藉其專有方法論，將宏觀趨勢分析轉化為切實可行、以消費者為中心的策略，服務全球品牌及製造商。如欲了解更多，請瀏覽 wgsn.com。

傳媒聯絡：Heather Barbod，[email protected]

SOURCE CovationBio