Sorona® và WGSN Công Bố Các Xu Hướng Vật Liệu Sinh Học Hàng Đầu Năm 2027

Vật liệu sinh học đang dần trở thành xu hướng hàng đầu định hình tương lai ngành thời trang, từ phân khúc thời trang thể thao ứng dụng đến thời trang may sẵn cao cấp

NEWARK, Delaware, ngày 29 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Thương hiệu Sorona® (polymer sinh học được làm một phần từ thực vật, thuộc sở hữu của công ty Covation Biomaterials (CovationBio™)), cùng với tổ chức dự báo xu hướng toàn cầu WGSN, hôm nay đã công bố các xu hướng vật liệu mới sẽ định hình toàn bộ ngành dệt may từ nay đến năm 2027 và xa hơn nữa, dựa trên kết quả nghiên cứu toàn diện về các ứng dụng của sợi chức năng sinh học và dữ liệu toàn cầu.

Sự kiện nổi bật

Thị trường vật liệu sinh học toàn cầu dự kiến sẽ đạt 285,3 tỷ USD vào năm 2029, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 14,5% (nguồn: dữ liệu của công ty Market Data Forecast)

Thông tin chi tiết về người tiêu dùng: Lượt tìm kiếm từ khóa "sợi tự nhiên" (natural fibers) đang tăng mạnh. Áo giữ nhiệt/áo mặc lót bằng len (Wool base layer) (tăng 61%), quần ôm/quần legging bằng cotton (cotton leggings) (tăng 21%) (nguồn: công cụ Google Trends)

Ba xu hướng đổi mới trong ngành may mặc sẽ định hình sự phát triển sản phẩm từ nay đến năm 2027

Sorona® là một giải pháp thương mại chuyên dùng để pha trộn với các loại sợi tự nhiên, được làm một phần từ các nguyên liệu thực vật có khả năng tái tạo

Những phát hiện này xuất hiện vào thời điểm then chốt khi các thương hiệu thời trang toàn cầu đang phải đối mặt với áp lực từ việc tái cơ cấu chuỗi cung ứng, đi kèm với kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng. Thị trường vật liệu sinh học toàn cầu dự kiến sẽ đạt 285,3 tỷ USD vào năm 2029, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 14,5% - vượt trội đáng kể so với các ngành dệt may và sợi tổng hợp truyền thống. Dữ liệu tìm kiếm của người tiêu dùng cũng cho thấy thực tế này: Lượt tìm kiếm các cụm từ như "sợi tự nhiên" (natural fibers) đã tăng vọt, trong đó các cụm từ như áo giữ nhiệt/áo mặc lót bằng len (wool base layer) tăng 61% và quần ôm/quần legging bằng cotton (cotton leggings) tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức độ quan tâm đến "vật liệu không chứa hóa chất" (chemical-free materials) đang có xu hướng tăng mạnh trên toàn cầu và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ba xu hướng chính dự kiến sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành may mặc:

"Tự Nhiên Kiểu Mới" (New Nature): nghiên cứu các kết hợp sợi tuần hoàn, sinh học và pha trộn, được xây dựng dựa trên sự hiểu biết mới về vật liệu tự nhiên;

"Thích Ứng Khí Hậu" (Climate Flex): đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao đối với các loại vải điều hòa nhiệt độ và hỗ trợ vận động trong bối cảnh khí hậu biến đổi liên tục

"Đánh Thức Giác Quan" (Sensory Empowerment): phản ánh sự ưu tiên của người tiêu dùng đối với các loại vải an toàn cho da, dễ chịu khi mặc và tốt cho sức khỏe.

Đối với cả 3 xu hướng, Sorona® đều có thể cung cấp các giải pháp thương mại giúp các thương hiệu thời trang kết hợp các thành phần sinh học với các đặc tính hỗ trợ vận động mà người tiêu dùng kỳ vọng, bao gồm: khả năng co giãn đàn hồi, chống nhăn, thoáng khí, độ bền và mang lại sự thoải mái tối đa khi mặc. Được sản xuất một phần từ các nguyên liệu thực vật có khả năng tái tạo, Sorona® có thể được pha trộn với sợi tự nhiên hoặc sợi xenluloza để khắc phục những hạn chế về khả năng hỗ trợ vận động vốn có của chúng mà vẫn giữ nguyên kết cấu và cảm giác tự nhiên đặc trưng.

Thông qua Chương Trình Chứng Nhận Vải Common Thread uy tín, cùng lịch sử 25 năm đồng hành với hệ sinh thái gồm các nhà máy dệt, thương hiệu thời trang và các nhà thiết kế, Sorona® đã xây dựng một mô hình hiện đại giúp các nhà thiết kế dễ dàng tìm nguồn cung ứng các loại vải co giãn hỗ trợ vận động, vải dệt kim mang lại sự thoải mái và vải dệt thoi cho trang phục thường ngày cao cấp, trang phục may sẵn, trang phục thể thao ứng dụng, trang phục thể thao thông minh và đồng phục.

Giới thiệu về Sorona®

Sorona® là một loại polymer cải tiến với 37% thành phần sinh học, mang đến sự kết hợp độc đáo giữa sự thoải mái tối đa và hiệu suất hỗ trợ vận động cao trong hơn 25 năm qua. Những đặc tính tự nhiên vốn có như độ mềm mại vượt trội, khả năng co giãn đàn hồi tốt, thoáng khí và chống nhăn giúp tạo ra những loại vải trông đẹp hơn, mang lại cảm giác thoải mái hơn và bền bỉ hơn. Sorona® có dạng sợi mảnh dài hoặc sợi cơ bản ngắn, dễ dàng kết hợp với các loại sợi tự nhiên và sợi xenluloza như len, bông và lanh, mang lại hiệu suất hỗ trợ vận động vượt trội cho trang phục thể thao ứng dụng, trang phục thể thao chuyên dụng, trang phục thường ngày và trang phục may sẵn cao cấp. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Sorona.com và theo dõi @soronafiber trên Instagram.

Giới thiệu về CovationBio

Thành lập vào năm 2022 tại thành phố Newark, bang Delaware, Covation Biomaterials LLC là công ty tiên phong toàn cầu trong việc đổi mới và cung cấp thương mại các giải pháp vật liệu bền vững, hiệu suất cao cho ngành may mặc và đồ gia dụng. Di sản đổi mới khoa học mang tính đột phá của công ty bắt đầu từ việc thương mại hóa polymer Sorona® cách đây 25 năm và tiếp tục phát triển đến ngày nay với cam kết cung cấp các vật liệu sinh học thế hệ mới trên quy mô lớn cho nhiều ngành công nghiệp, trong đó có sản phẩm cải tiến mới nhất là chất liệu sinh học bioPTMEG, dự kiến sẽ được thương mại hóa vào năm 2026. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập CovationBio.com và theo dõi công ty trên LinkedIn.

Giới thiệu về WGSN

WGSN là tổ chức dự báo xu hướng hàng đầu thế giới, với 28 năm kinh nghiệm hoạt động tại 38 thành phố trải dài khắp 6 châu lục. Với hệ thống phương pháp luận độc quyền, WGSN chuyển đổi phân tích xu hướng vĩ mô thành chiến lược hành động thiết thực, hướng đến người tiêu dùng để định hướng cho các thương hiệu và nhà sản xuất trên toàn thế giới. Truy cập wgsn.com để biết thêm thông tin.

Liên Hệ Truyền Thông: Heather Barbod, [email protected]

SOURCE CovationBio