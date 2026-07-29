Sorona®とWGSN、2027年のバイオベース素材の主要トレンドを発表

バイオ由来素材は、アスレジャーからラグジュアリーなプレタポルテに至るまで、ファッションの未来を形作る主要なトレンドとして台頭

デラウェア州ニューアーク, 2026年7月29日 /PRNewswire/ --Sorona®（Covation Biomaterials（CovationBio™）が提供する部分バイオベースポリマー）と、世界的なトレンド予測機関であるWGSNは、バイオベース機能性繊維の用途および世界的なデータを包括的に分析した結果に基づき、2027年以降も続く繊維業界を形作る素材トレンドを発表しました。

ハイライト

世界のバイオベース材料市場は、2029年までに2,853億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）14.5％で成長すると予測されています（出典：Market Data Forecast）

消費者インサイト：「天然繊維」に関する検索数が増加しています。ウール製ベースレイヤー（前年比+61％）、コットン製レギンス（同+21％）（出典：Google Trends）

2027年までの製品開発を牽引する、アパレル業界の3つのイノベーショントレンド

Sorona®は、再生可能な植物由来の原料を一部使用した、天然繊維混紡向けの市販ソリューションです

こうした調査結果は、世界のファッションブランドが、サプライチェーンの変化と、それに伴う消費者の期待の変化という二重のプレッシャーに対処しようとしている、まさに重要な局面で明らかになりました。世界の生体材料市場は、2029年までに2,853億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率14.5％で拡大する見込みで、この成長ペースは従来の繊維および合成繊維分野を大幅に上回るものです。消費者の検索データも同様の傾向を示しています。「天然繊維」に関する検索数が急増しており、ウール製ベースレイヤー関連の検索は前年比61％増、コットン製レギンスは21％増となっています。「化学物質を含まない素材」への関心は世界的な高まりを見せており、その勢いが衰える兆しは見られません。

アパレル開発に影響を与えると予想される3つの主要なトレンド：

New Natureは、天然素材に関する新たな知見を基に、循環型、バイオベース、およびハイブリッドな繊維の組み合わせを探求するものです。

Climate Flexは、気候変動が進むなかで高まる、温度調節機能を備え、すぐに実用可能な高性能生地の需要に応えるものです。

Sensory Empowermentは、肌に優しく、肌触りが良く、ウェルネスを重視したテキスタイルに対する消費者の優先事項を反映したものです。

これら3つのトレンドすべてにおいて、Sorona®は、ブランドがバイオ由来素材と、伸縮性の回復力、しわになりにくい特性、通気性、耐久性、着心地の良さなど、消費者が期待する高性能な特性を組み合わせることを可能にする、市販のソリューションを提供しています。再生可能な植物由来の原料を一部使用して製造されるSorona®は、天然繊維やセルロース系繊維と混紡することで、それらの繊維が本来持つ性能上の限界を補いながら、その自然な風合いや肌触りを維持することができます。

定評のある「Common Thread Fabric Certification Program」と、紡績工場、ブランド、デザイナーからなるエコシステムとの25年にわたる協業の歴史を通じて、 Sorona®は、アパレルデザイナーがラグジュアリーカジュアルウェア、プレタポルテ、アスレジャー、スマートスポーツウェア、ユニフォーム向けに、機能性ストレッチ生地、回復性に優れた快適なニット生地、織物などを調達するための現代的なモデルを確立してきました。

Sorona®について

Sorona®は、37%のバイオベース成分を含む革新的なポリマーであり、25年以上にわたり、快適性と高い機能性を兼ね備えた独自の特性を提供しています。この素材が本来持つ柔らかさ、伸縮性の回復力、通気性、そしてしわになりにくい特性により、見た目も着心地も良く、長持ちする生地が生み出されます。フィラメントやステープルファイバーとして、Sorona®はウール、コットン、リネンなどの天然繊維やセルロース系繊維と容易に混紡でき、アスレジャー、アクティブウェア、カジュアルウェア、プレタポルテなどのアパレル製品に優れた機能性をもたらします。詳細については、Sorona.com をご覧いただくか、Instagramで@soronafiberをフォローしてください。

CovationBioについて

2022年にデラウェア州ニューアークで設立されたCovation Biomaterials LLCは、アパレルおよび家庭用品業界向けに、市販されている高性能かつ持続可能なソリューションを提供する、世界をリードする革新企業です。同社の画期的な科学的イノベーションの歴史は、25年前にSorona® polymerの商品化から始まり、現在もなお、2026年の商品化を予定している最新のイノベーションであるbioPTMEGをはじめ、多岐にわたる産業分野において、革新的な生体材料を大規模に提供するという約束のもと、その歩みを続けています。詳細については、CovationBio.com をご覧いただくか、LinkedInでフォローしてください。

WGSNについて

WGSNは、6大陸38都市にまたがり、28年にわたる専門知識を持つ、世界をリードするトレンド予測機関です。WGSNは、独自の手法を用いて、マクロトレンド分析を世界中のブランドやメーカーにとって実践可能な、消費者中心の戦略へと転換しています。詳細については、wgsn.com をご覧ください。

メディア連絡先：Heather Barbod、[email protected]

SOURCE CovationBio