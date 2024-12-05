SS&C 將於阿布扎比金融週發表演講

康涅狄格州溫莎2024年12月5日 /美通社/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. （納斯達克股票代碼：SSNC）是全球金融服務和醫療保健行業的軟件及軟件服務供應商，其今天宣佈，其董事長兼行政總裁 Bill Stone 將出席阿布扎比金融週。該活動將於 12 月 9 日至 12 日在阿布扎比的 Al Maryah 島舉行，預計將吸引來自 100 多個國家/地區的 18,000 多名金融專業人士參與。

Bill Stone 將於 12 月 10 日上午 10:40 與 Brevan Howard 行政總裁 Aron Landy 和 Systematica Investments 行政總裁 Leda Braga 共同參與「對沖基金行業內幕」小組討論。CNBC 主播兼記者 Dan Murphy 將擔任是次討論的主持人。

小組討論結束後，主辦方將提供錄影。

關於 SS&C Technologies

SS&C 現時為金融服務和醫療行業，全球服務及軟件供應商。SS&C 於 1986年成立，總部設於美國康涅狄格州溫莎，並於全球各地設有辦事處。大約 20,000 間金融服務和醫療保健組織，包括全球最大型公司以至中小型企業，都信賴 SS&C 的專業知識、規模和科技。

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SOURCE SS&C