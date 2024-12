SS&C presenteert op Abu Dhabi Finance Week

WINDSOR, Conn., 6 december 2024 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC), een wereldwijde leverancier van software en op software gebaseerde diensten voor de financiële dienstverlening en de gezondheidszorg, heeft vandaag aangekondigd dat Bill Stone, voorzitter en CEO, een presentatie zal geven op de Abu Dhabi Finance Week. Het evenement vindt plaats op Al Maryah Island in Abu Dhabi van 9-12 december. Verwacht wordt dat ruim 18.000 financiële professionals uit meer dan 100 landen aanwezig zullen zijn.

Bill Stone zal samen met Aron Landy, CEO van Brevan Howard, en Leda Braga, CEO van Systematica Investments, deelnemen aan het panel "Inside the Hedge Fund Industry" op 10 december om 10:40 uur. Dan Murphy, CNBC anchor en correspondent, is moderator.

De organisatoren stellen een opname van het panel beschikbaar na afloop van het evenement.

Over SS&C Technologies

SS&C is een wereldwijde diensten- en softwareleverancier voor de financiële dienstverlening en de gezondheidszorg. SS&C werd opgericht in 1986, heeft zijn hoofdkantoor in Windsor, Connecticut, en kantoren over de hele wereld. Zo'n 20.000 organisaties in de financiële dienstverlening en gezondheidszorg, van 's werelds grootste bedrijven tot kleine en middelgrote bedrijven, vertrouwen op SS&C voor expertise, schaalgrootte en technologie.

