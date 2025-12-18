Startek Malaysia、HR Asia 2025アワードを3部門で受賞、人材第一の企業文化を再確認

職場文化、DEI、持続可能性における卓越性が評価される

クアラルンプール（マレーシア）およびデンバー, 2025年12月18日 /PRNewswire/ -- デジタルファーストのグローバル・カスタマー・エクスペリエンス（CX）ソリューション・プロバイダーであるStartek®は、Startek Malaysiaが「HR Asia Best Companies To Work For In Asia 2025 Awards」の3つの主要部門で表彰されたことを発表しました。同社は「HR Asia Best Companies To Work For In Asia 2025マレーシア版」を6年連続で受賞したほか、「HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Award 2025」をBPO企業として唯一3年連続で受賞、さらに「HR Asia Sustainable Workplace Award 2025」も獲得しました。

今回の受賞は、包括的で支援的、かつ未来を見据えた職場環境を構築するという同社の取り組みを裏付けるものです。本賞は、高い従業員エンゲージメント、先進的な人事施策、信頼の文化に基づき、従業員から「理想の雇用主」と認められた組織を表彰するものです。選考プロセスには、HR Asia独自のTEAM評価、包括的な監査、職場方針と従業員フィードバックの詳細な審査が含まれます。

「今回の3部門受賞は、全従業員の情熱、回復力、そして献身的な取り組みを反映したものです」と、Startekのグローバル人事最高責任者であるSM Guptaは述べています。「Startekは、すべての従業員が尊重され、受け入れられ、成功するための環境づくりに継続的に投資しています。人材を最優先とする姿勢が当社の企業文化を推進し、地域において理想の雇用主という評価を高めています。」

Startek Malaysiaが同アワードで継続的に表彰されている事実は、従業員エンゲージメント施策、DEIに焦点を当てたプログラム、持続可能な職場慣行という同社の強みを示しています。同社は成長、包摂性、ウェルビーイングを優先し続け、従業員が活躍し、顧客に卓越した価値を提供できる環境を整えています。

HR Asia Awardsについて

HR Asia Awardsは、従業員の参画意欲、職場文化、リーダーシップの有効性において卓越した組織を称える、アジア地域で最も権威ある雇用主表彰プログラムの1つです。受賞企業は、従業員調査、文化監査、HR AsiaのTEAM評価モデルを組み合わせた包括的な手法により選出されます。

Startekについて

Startek®は、カスタマー・エクスペリエンス管理の世界的なリーダーとして、包括的なデジタル・トランスフォーメーションとCXソリューションを提供しています。多様な業界の企業が顧客一人一人に寄り添い、印象に残る体験を提供できるよう、Startekは35年以上の専門知識を活かして支援します。14か国で38,000人の従業員を擁するStartekは、イノベーション、共感、卓越した運営を通じてブランドと顧客をつなぐことに尽力しています。詳細については、www.startek.comをご覧いただき、LinkedIn @Startekをフォローしてください。

