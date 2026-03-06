Startek India 榮獲 2026-27 年度 Great Place To Work® 認證

- 殊榮印證 Startek 聚焦高信任度文化以提升表現和締造增長

印度孟買2026年3月6日 /美通社/ -- 數碼主導的全球客戶體驗 (CX) 解決方案供應商 Startek® 宣佈，Startek India 榮獲 Great Place To Work® 官方認證，成為 2026–27 年度 Great Place To Work® Certified™ 機構。

Great Place To Work® 是職場文化、員工體驗和領導行為的全球權威，研究證明這些因素能促成市場領先的收益、加強留住員工，並推動創新。

Startek India 的評核基於 Trust Index™ 調查及 Culture Audit，評估涵蓋信譽、尊重、公正、自豪及友誼等核心範疇，以上種種因素直接影響員工投入度及職場效能。

Startek 人力總監 SM Gupta 表示：「此認證彰顯一個根本的商業道理：強大文化推動優越表現。 當同事信任管理團隊、感到備受尊重，並有清晰的發展方向，自然能為客戶創造更佳成果，提升生產力，並帶來更多創新。 在 Startek，機構文化正是我們實現卓越營運和持續增長的重要策略工具。」

Startek 的人才策略緊扣其數碼為先的轉型藍圖，兩者相輔相成。 機構持續投放資源，以規劃清晰的晉升階梯、培育領導人才、發展多元與共融文化，並推行技能提升計劃，致力組成能應對未來挑戰的團隊。 此整合方針既能提升員工體驗，亦有助在全球市場上提高服務質素，使客戶更加稱心滿意。

是次認證進一步增強 Startek India 的僱主品牌形象，有助公司在競爭激烈、不斷變化的營商環境中，更有效地招攬、留住和培育優秀人才。

關於 Great Place To Work®

Great Place To Work® 累積 30 年研究數據，是全球職場文化的權威。 公司透過專利的 For All™ 模型和 Trust Index™ 調查，為機構提供認證及工具，助其建立持續正面的員工體驗。 公司使命是協助每個地方成為人人嚮往的理想工作環境，從而推動企業發展、改善生活質素，並為社區傾注活力。 Great Place To Work 藉着全球公認且備受尊崇的 Great Place To Work Certification™ 和競爭極度激烈的 Best Workplaces™ 名單，協助僱主吸納和留住人才、評估自身文化，並提升收益。 企業領袖可透過其平台，真正捕捉、分析和了解每位員工的體驗，並與全球 150 個國家、超過 1 億名員工的數據對比，以作參考。

關於 Startek

Startek® 是客戶體驗管理方面的環球先驅，為企業提供全面的數碼轉型及客戶體驗方案。 憑著超過 35 年的專業經驗，Startek 協助各行各業的企業創造令人難忘的個人專屬客戶互動。 Startek 在全球 14 個國家設有據點，團隊人數逾 38,000 名，矢志以創新、關懷及卓越營運，為品牌與客戶建立緊密聯繫。

