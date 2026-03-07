Startek® 奪得《經濟時報》2026 年人力資本大獎「卓越變革管理」殊榮

- 因推動混合工作模式、領導力及人才主導的變革而獲獎，是此類別中唯一獲獎的業務流程委外供應商

印度孟買2026年3月7日 /美通社/ -- 數碼主導的客戶體驗 (CX) 解決方案供應商 Startek® 今日宣佈，榮獲《經濟時報》(Economic Times) 2026 年人力資本大獎 (Human Capital Awards) 頒發的「卓越變革管理」(Excellence in Change Transformation) 殊榮。 獎項於 2 月 19 日在《經濟時報》主辦的盛大典禮上頒發。

《經濟時報》(Economic Times，簡稱 ET) 為全球最具規模的財經報章之一，亦為頂尖的媒體刊物。該報設立人力資本大獎，是為了表揚那些重視人才、流程與文化投資，用心培育人力資本的機構。 Startek 是此類別中唯一獲獎的業務流程委外 (BPO) 供應商。

獎項評審機制嚴謹，分為三個步驟：首先參選機構提交詳盡的人才管理報告，然後經官方核算機構作初步評估，最後由來自各行各業的知名領袖組成的評審團，聽取其最終匯報。 評審準則聚焦於策略與創新、執行與實施、可量化的業務影響，以及人才體驗成果。

Startek 之所以備受肯定，是由於其在多方面推行了全面的變革措施，涵蓋混合工作場所管理、員工投入程度、領導能力、清晰透明溝通、學習與晉升機會、包容文化及員工健康。 種種舉措既提升員工體驗，締造出有目共睹的表現成果，亦加強機構的靈活發展。

Startek 人力總監 SM Gupta 說：「對我們而言，變革是一場懷抱使命、永不休止的進化之旅。 我們一直致力確保企業文化、領導才能及員工能力緊密配合業務策略，以建構能夠迎接未來挑戰的穩健機構。 是次榮獲「卓越變革管理」大獎，令我們更加深信，可持續增長源自投資人才，以及為其締造得以蓬勃成長的環境。」

業務版圖橫跨各地的 Startek，會繼續推進其混合工作架構及人才發展策略，使員工更加投入、更有責任心，同時為客戶及員工締造更長遠的價值。

關於 ETHRworld

ETHRworld 是《經濟時報》全新推出的數碼平台。 此平台集學習、拓展人脈、探索機遇於一身，讓用戶可與行業專家、同儕、政策制定者及解決方案供應商互動交流，在印度這個瞬息萬變的人力資源領域發揮影響力。

此乃業界開創先河之舉，由全球人力資源領袖專為一眾人力資源領袖而設的專業社群。 這種在人才與工作領域出現的新動態，目的在於協助和賦予機構能力，積極推動其人力資源工作，藉此蛻變成為一家影響力龐大的指數型機構。

關於 Startek

Startek® 是客戶體驗管理方面的環球先驅，為企業提供全面的數碼轉型及客戶體驗方案。 憑著超過 35 年的專業經驗，Startek 協助各行各業的企業創造令人難忘的個人專屬客戶互動。 Startek 在全球 12 個國家設有據點，團隊人數逾 38,000 名，矢志以創新、關懷及卓越營運，為品牌與客戶建立緊密聯繫。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.startek.com，並於 LinkedIn @Startek 關注我們。

