스타텍, 2026년 이코노믹 타임스 인적 자본 어워드에서 '변화 혁신 부문 우수상' 수상

- 하이브리드 근무, 리더십, 사람 중심의 혁신을 주도한 공로로 해당 부문 유일한 BPO 기업으로 선정

뭄바이, 인도, 2026년 3월 8일 /PRNewswire/ -- 디지털 우선 글로벌 고객 경험(CX) 솔루션 제공업체 스타텍(Startek®)이 2026년 이코노믹 타임스 인적 자본 어워드(Economic Times Human Capital Awards 2026)에서 '변화 혁신 부문 우수상(Excellence in Change Transformation)'을 수상했다고 밝혔다. 이번 수상은 2월 19일 이코노믹 타임스(The Economic Times)가 주최한 시상식에서 수여됐다.

세계 최대 규모의 금융 신문사이자 선도적인 미디어 매체인 이코노믹 타임스(ET)는 인재, 프로세스, 문화에 대한 투자로 인적 자본을 육성한 기업을 기리기 위해 인적 자본 어워드를 제정했다. 스타텍은 해당 부문에서 인정받은 유일한 BPO 기업이었다.

이번 수상은 인사 관행에 대한 상세한 제출, 공식 집계 기관의 예비 평가, 다양한 산업 분야의 저명한 리더들로 구성된 최종 심사위원단 앞에서 진행된 프레젠테이션 등 엄격한 3단계 평가 과정을 거쳐 결정됐다. 평가 기준에는 전략과 혁신, 실행 및 구현, 측정 가능한 비즈니스 성과, 인재 경험 결과 등이 포함됐다.

스타텍은 하이브리드 근무 환경 관리, 직원 참여, 리더십 역량 개발, 투명한 커뮤니케이션, 학습 및 경력 개발, 포용성, 구성원 복지 등 다양한 영역에서 추진한 포괄적인 변화 혁신 프로그램을 인정받았다. 이러한 이니셔티브는 조직의 민첩성을 강화하는 동시에 직원 경험과 측정 가능한 성과 개선에 기여했다.

스타텍의 SM 굽타(SM Gupta) 최고인사책임자(Chief People Officer)는 "스타텍에서 혁신은 목적을 가지고 끊임없이 진화해 나가는 지속적인 여정"이라며 "우리의 초점은 문화, 리더십, 역량을 비즈니스 전략과 일치시켜 미래를 준비하는 조직을 구축하는 데 있다. 변화 혁신 부문 우수상을 수상한 것은 지속 가능한 성장이 사람에 대한 투자와 그들이 성장할 수 있는 환경을 조성하는 것에서 시작된다는 우리의 믿음을 다시 한번 확인시켜 준다"고 밝혔다.

스타텍은 여러 지역에서 사업을 운영하며 하이브리드 근무 체계와 사람 중심 전략을 지속적으로 발전시켜 고객과 모든 직원을 위한 참여도, 책임감, 장기적 가치를 주도하고 있다.

ETHRworld 소개

ETHRworld는 이코노믹 타임스가 새롭게 선보인 디지털 플랫폼이다. 업계 전문가, 동료, 정책 입안자, 솔루션 제공업체와 함께 학습, 네트워킹, 기회 탐색을 결합한 독특한 플랫폼으로, 인도의 역동적인 HR 환경에 영향을 미치고 있다.

또한 전 세계 HR 리더들에 의해, 오직 HR 리더들을 위해 구축된 최초의 HR 커뮤니티다. 사람과 일의 세계에서 새로운 역동성을 창출하며 조직이 HR 노력에 박차를 가해 기하급수적 조직(Exponential Organization)으로 변화할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다.

스타텍 소개

스타텍은 고객 경험 관리 분야의 글로벌 리더로 종합적인 디지털 전환 및 CX 솔루션을 제공한다. 35년 이상의 전문성을 바탕으로 다양한 산업의 기업들이 기억에 남는 맞춤형 고객 상호 작용을 창출하도록 지원한다. 12개국에서 3만 8000명의 구성원과 함께 운영되는 스타텍은 혁신, 공감, 운영 우수성을 기반으로 브랜드와 고객을 연결하는 데 주력하고 있다.

www.startek.com을 방문하거나 링크드인에서 @Startek을 팔로우하면 더 자세한 내용을 확인할 수 있다.

